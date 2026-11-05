Toàn cảnh hiện trường vụ cháy khu nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên

Vụ hoả hoạn trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) được dập tắt, nhiều xe cứu thương và nhân viên y tế được điều động tới hiện trường.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa. Do Trường THCS Kim Liên đang xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên toàn bộ học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm. Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 12h50, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường.

Tôn lợp mái biến dạng do sức nóng của đám cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài cổng trường để theo dõi tình hình.

Đáng chú ý, xe cứu thương cùng nhân viên y tế cũng được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, sau đó, xe cứu thương và lực lượng y tế đã rời đi.



Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường - Ảnh: VTC News

Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận hoặc công bố thông tin cụ thể về thiệt hại về người và tài sản sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy đang chờ thông tin xác minh từ cơ quan chức năng.

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