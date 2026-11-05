Tỉnh Bách Nhiên đối đầu Trương Tụng Văn trong phim hình sự mới, lên sóng từ ngày 5/11

Cốc Vũ gồm 30 tập, do Lý Lộ đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm tổng chế tác, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cốc Uyên. Bộ phim tập trung vào quá trình điều tra những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời khai thác mâu thuẫn giữa tình bạn, lợi ích cá nhân và công lý.

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim truyền hình Cốc Vũ do Tỉnh Bách Nhiên , Trương Tụng Văn và Tôn Nghệ Châu đóng chính đã chính thức công bố lịch phát sóng. Tác phẩm sẽ ra mắt từ ngày 5/11 trên CCTV-8, đồng thời phát hành độc quyền trên nền tảng Youku. Phim gây chú ý khi khai thác đề tài điều tra tội phạm kinh tế, xoay quanh những đường dây trốn thuế và làm giả hóa đơn trong thập niên 1990.

Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Âu Dương Húc, một cán bộ điều tra thuế cẩn trọng, nghiêm túc và luôn đặt chứng cứ lên hàng đầu. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong một đường dây làm giả hóa đơn quy mô lớn, anh bắt đầu lần theo các manh mối. Tuy nhiên, vụ án trở nên phức tạp khi người có liên quan lại chính là bạn thân của anh.

Nhân vật này do Trương Tụng Văn đảm nhận. Anh hóa thân thành Chu Hải Dương, một người thợ in đến Xuân Giang tìm kiếm người vợ đột ngột rời đi. Tại đây, anh gặp Âu Dương Húc và Nghiêm Bình An (Tôn Nghệ Châu). Ba người nhanh chóng trở thành bạn bè, từng có khoảng thời gian gắn bó và giúp đỡ nhau. Thế nhưng, khi Chu Hải Dương bị cuốn vào hoạt động sản xuất hóa đơn giả, sức hấp dẫn của đồng tiền khiến anh dần thay đổi.

Từ những người từng chung chí hướng, ba nhân vật cuối cùng đứng ở hai phía đối lập. Âu Dương Húc và Nghiêm Bình An quyết tâm điều tra, trong khi Chu Hải Dương ngày càng lún sâu vào vòng xoáy lợi ích. Mâu thuẫn giữa tình nghĩa cá nhân và nguyên tắc pháp luật trở thành điểm nhấn của câu chuyện.

Bên cạnh bộ ba diễn viên chính, phim còn quy tụ Vương Âu, Lý Tiểu Nhiễm, Trương Tuyết Nghênh, Phùng Lôi cùng nhiều gương mặt khác. Đáng chú ý, đạo diễn Lý Lộ từng đứng sau hai tác phẩm được quan tâm là Nhân Thế Gian và Nhân Dân Danh Nghĩa.

Với nội dung hình sự mang màu sắc hiện thực, Cốc Vũ được kỳ vọng tạo sự khác biệt giữa thị trường phim Hoa ngữ. Sự kết hợp giữa Tỉnh Bách Nhiên và Trương Tụng Văn, cùng câu chuyện về tình bạn, sự phản bội và cuộc đấu tranh với lòng tham, là những yếu tố thu hút khán giả trước ngày phim lên sóng 5/11.