Phạm Thừa Thừa lập thành tích phòng vé 10 tỷ NDT, thoát danh xưng em trai Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 04/11/2026 20:30

Phạm Thừa Thừa vừa ghi dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi tổng doanh thu phòng vé các bộ phim có sự tham gia của anh chính thức vượt 10 tỷ NDT (khoảng 1,4 tỷ USD).

Phạm Thừa Thừa vừa ghi dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi tổng doanh thu phòng vé các bộ phim có sự tham gia của anh chính thức vượt 10 tỷ NDT (khoảng 1,4 tỷ USD). Thành tích này giúp nam diễn viên sinh năm 2000 gia nhập nhóm nghệ sĩ trẻ có sức hút thương mại tại Trung Quốc, đồng thời cho thấy những bước tiến sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cột mốc được xác lập nhờ thành công của bộ phim trinh thám tội phạm Thần Thám Chi Ngân Tích. Tác phẩm thu về hơn 400 triệu NDT chỉ sau một tuần công chiếu, góp phần đưa tổng doanh thu phòng vé trong sự nghiệp điện ảnh của Phạm Thừa Thừa vượt ngưỡng 10 tỷ NDT.

Phạm Thừa Thừa lập thành tích phòng vé 10 tỷ NDT, thoát danh xưng em trai Phạm Băng Băng - Ảnh 1

Theo truyền thông Hong Kong, anh trở thành nam diễn viên thuộc thế hệ sinh sau năm 2000 thứ hai đạt thành tích này, sau Dịch Dương Thiên Tỉ. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với một nghệ sĩ trẻ đang xây dựng vị thế trong lĩnh vực điện ảnh. Dù có con đường phát triển khác nhau, cả hai đều cho thấy tiềm năng của thế hệ diễn viên mới tại phòng vé Trung Quốc.

Trước Thần Thám Chi Ngân Tích, Phạm Thừa Thừa từng góp mặt trong nhiều dự án có doanh thu khả quan như Đường Đời Không Quen, Phi Trì Nhân Sinh 2 và Lãng Lãng Nhân Sinh. Việc tham gia các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ hài hước, hành động đến chính kịch, giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm và mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng.

Đặc biệt, Phi Trì Nhân Sinh 2 là một trong những dự án đáng chú ý của anh. Bộ phim có sự góp mặt của Thẩm Đằng, ngôi sao hài sở hữu sức hút lớn tại phòng vé. Theo Oriental Daily, Phạm Thừa Thừa và đàn anh từng có cơ hội xây dựng sự ăn ý qua các chương trình giải trí trước khi cùng hợp tác điện ảnh. Khả năng tung hứng giữa hai nghệ sĩ cũng góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

Phạm Thừa Thừa lập thành tích phòng vé 10 tỷ NDT, thoát danh xưng em trai Phạm Băng Băng - Ảnh 2

Sinh năm 2000, Phạm Thừa Thừa bước chân vào làng giải trí với sự chú ý đặc biệt bởi mối quan hệ gia đình với Phạm Băng Băng. Trong những năm đầu hoạt động, anh thường được truyền thông nhắc đến bằng danh xưng em trai của nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi ra mắt trong lĩnh vực âm nhạc, tham gia chương trình truyền hình thực tế và chuyển hướng sang diễn xuất, nam nghệ sĩ từng bước xây dựng con đường riêng.

Không chỉ tập trung vào điện ảnh, Phạm Thừa Thừa còn tiếp tục mở rộng hoạt động ở mảng truyền hình. Mới đây, Tencent Video giới thiệu dự án Thôi Xán Chi Thượng có sự tham gia của anh và Tôn Thiên. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm hiện đại, khai thác đời sống giới giải trí thông qua câu chuyện về một nữ ngôi sao đối diện khủng hoảng hôn nhân và tìm cách giành lại quyền chủ động trong cuộc sống.

Tác phẩm dự kiến gồm 24 tập, do Trần Sướng đạo diễn và lên kế hoạch khởi quay trong tháng 11. Sau dấu mốc phòng vé mới, Phạm Thừa Thừa được kỳ vọng tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất, từng bước khẳng định tên tuổi bằng những dự án độc lập thay vì chỉ gắn với danh tiếng của chị gái.

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