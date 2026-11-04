Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Chiết Ánh Trăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trúc Dĩ, là phần cuối trong bộ ba tác phẩm lấy bối cảnh Nam Vu. Trước đó, hai câu chuyện thuộc cùng thế giới là Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành đều từng nhận được sự quan tâm khi được chuyển thể thành phim truyền hình. Vì vậy, dự án mới được kỳ vọng tiếp nối sức hút của loạt tác phẩm này.

Bộ phim truyền hình Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính vừa công bố lịch phát sóng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích phim Hoa ngữ. Theo thông báo từ đoàn phim ngày 2/11, tác phẩm sẽ chính thức ra mắt từ ngày 5/11/2026 trên nền tảng iQIYI, đồng thời được phát sóng trên đài Giang Tô.

Trong phim, Lâm Nhất đảm nhận vai Phó Thức Tắc, một thiên tài nghiên cứu khoa học có tính cách lạnh lùng, ít nói. Trong khi đó, Lư Dục Hiểu hóa thân thành Vân Ly, cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, thường thiếu tự tin khi đối diện với người khác. Trái ngược với hình ảnh rụt rè ngoài đời thực, trên không gian mạng, cô lại là nhà sáng tạo nội dung video năng động và tự tin.

Câu chuyện bắt đầu khi Vân Ly quyết định theo học chương trình cao học tại Nam Vu nhằm chứng minh khả năng sống độc lập. Trước ngày nhập học, cô tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc tại một trung tâm trải nghiệm thực tế ảo. Anh chính là người từng khiến cô rung động từ thời trung học và cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô suốt nhiều năm.

Từ tình cảm đơn phương, Vân Ly chủ động theo đuổi Phó Thức Tắc bằng sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực. Dần dần, chàng trai vốn khép kín cũng mở lòng, cả hai bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, chuyện tình không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn. Khác biệt trong suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề khiến họ nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng đi đến chia tay.

Sau khi Vân Ly ra nước ngoài, Phó Thức Tắc phải đối diện với những tổn thương trong quá khứ. Đến khi cô trở về, anh quyết định chủ động theo đuổi người mình yêu thêm một lần nữa. Bên cạnh chuyện tình cảm, nhân vật còn tập trung dẫn dắt nhóm nghiên cứu chinh phục những mục tiêu khoa học mới. Cuộc gặp gỡ lần này mở ra cơ hội để cả hai tháo gỡ hiểu lầm và hàn gắn mối quan hệ.

Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Lư Dương Dương, Lý Ca Dương, Hoàng Thánh Trì, Hoàng Đình Đình, Tạ Bân Bân, Triệu Bằng Hạo và Bùi Giai Hân. Tác phẩm do Trương Bác Dục đạo diễn, kết hợp câu chuyện tình yêu hiện đại với những chủ đề về trưởng thành và chữa lành.

Trước thềm phát sóng, đoàn phim cũng phát hành ca khúc It's You do chính Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu thể hiện vào ngày 3/11. Màn kết hợp lần đầu của hai diễn viên cùng nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết được yêu thích giúp Chiết Ánh Trăng trở thành một trong những dự án tình cảm đáng chú ý trong tháng 11.