Quách Phú Thành thay đổi diện mạo ở tuổi 61, thử sức với vai diễn chưa từng có

Sao quốc tế 04/11/2026 15:34

Ở tuổi 61, Quách Phú Thành vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và không ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Hong Kong, nam nghệ sĩ tiếp tục khiến khán giả chú ý khi rũ bỏ hình tượng lịch lãm quen thuộc để hóa thân thành một nhân vật có ngoại hình và tính cách hoàn toàn khác biệt.

Ở tuổi 61, Quách Phú Thành vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và không ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Hong Kong, nam nghệ sĩ tiếp tục khiến khán giả chú ý khi rũ bỏ hình tượng lịch lãm quen thuộc để hóa thân thành một nhân vật có ngoại hình và tính cách hoàn toàn khác biệt.

Dự án điện ảnh mới nhất của Quách Phú Thành là IOU, do đạo diễn Trương Trung Hoa thực hiện. Trong phim, anh đảm nhận vai Võ Tranh Lương, một người đàn ông làm nghề đòi nợ. Trong một lần đến nhà con nợ để thu hồi tiền, nhân vật phát hiện người này đã bỏ trốn, bỏ lại hai đứa trẻ đang ở tuổi đi học.

Quách Phú Thành thay đổi diện mạo ở tuổi 61, thử sức với vai diễn chưa từng có - Ảnh 1

Từ một người chỉ muốn hoàn thành công việc, Võ Tranh Lương bất đắc dĩ trở thành người chăm sóc hai chị em. Những tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, đưa nhân vật vào hành trình khám phá tình thân, lòng tốt và sự ấm áp giữa những con người xa lạ.

Đây được xem là hình tượng khác biệt so với những vai diễn mạnh mẽ, phong độ mà Quách Phú Thành từng thể hiện. Đáng chú ý, nam diễn viên còn chủ động thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật. Anh xuất hiện với diện mạo bụi bặm, có phần luộm thuộm, thậm chí sử dụng răng vàng nhằm tăng tính chân thực cho vai diễn.

Sự thay đổi này cho thấy Quách Phú Thành không quá đặt nặng hình ảnh ngôi sao khi tham gia các dự án điện ảnh. Thay vào đó, anh sẵn sàng hy sinh vẻ ngoài chỉn chu vốn gắn liền với tên tuổi để thử nghiệm những màu sắc diễn xuất mới.

Quách Phú Thành thay đổi diện mạo ở tuổi 61, thử sức với vai diễn chưa từng có - Ảnh 2

Tháng 10/2026, IOU được lựa chọn vào hạng mục Critics' Picks Competition tại Liên hoan phim Black Nights Tallinn lần thứ 30 ở Estonia. Đây là dấu mốc đáng chú ý, giúp tác phẩm có thêm cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế. Phim dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

Bên cạnh điện ảnh, Quách Phú Thành vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với chuyến lưu diễn Iconic Moment tại nhiều thành phố châu Á. Chương trình dự kiến khép lại vào ngày 1/1/2027.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành vẫn cho thấy tinh thần làm việc bền bỉ. Thay vì chỉ dựa vào danh tiếng Thiên vương Hong Kong, anh tiếp tục mở rộng giới hạn bản thân qua những vai diễn mới. Với IOU, nam nghệ sĩ có cơ hội chứng minh tuổi tác không phải rào cản đối với đam mê và sức sáng tạo nghệ thuật

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