Tuy nhiên, trước đó trong một buổi gặp gỡ, giao lưu với khán giả đại lục, "thiên vương" xứ cảng thơm xuất hiện với vẻ ngoài trông nhợt nhạt, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Đáng chú, khi bước xuống cầu thang, anh phải để Lâm Gia Đống dìu bước.

Quách Phú Thành tất bật tham gia lịch trình quảng bá phim mới.

Trang tin tiết lộ đoàn phim có lịch trình quảng bá tại Malaysia vào hôm 1.2 nhưng Quách Phú Thành vắng mặt vì lý do sức khỏe. Được biết, anh đã trở về Hồng Kông sau khi hoàn thành các buổi quảng bá ở Bắc Kinh và Hàng Châu (Trung Quốc). Trước đó, nam diễn viên có kế hoạch tham gia buổi họp báo cùng Lâm Gia Đống và có buổi gặp gỡ người hâm mộ Malaysia ở hai địa điểm khác nhau.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Malaysia, Quách Phú Thành tiết lộ bản thân bị viêm amidan. Vốn chỉ là một căn bệnh nhẹ, tuy nhiên do khả năng miễn dịch của anh yếu nên gây ra nhiều vấn đề về thể chất, trong đó có tình trạng mất cân bằng nước, chóng mặt, viêm mắt...

Trước tình hình sức khỏe không tốt của Quách Phú Thành, nhiều người hâm mộ bày tỏ rất lo lắng cho sức khỏe của nam nghệ sĩ. Sắp tới, sự kiện So you think you can dance có sự góp mặt của Quách Phú Thành sẽ được tổ chức tại Arena of Stars ở Genting (Malaysia) các ngày 16, 18, 24 và 25/2.

Quách Phú Thành có tên tiếng Anh là Aaron Kwok, sinh năm 1965 tại Hồng Kông (Trung Quốc), là một ca sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng. Anh hoạt động nghệ thuật từ những năm 1980, Quách Phú Thành được xem là một trong "Tứ đại thiên vương" của Hồng Kông, đồng thời được mệnh danh là "Vũ vương" xuất phát từ tài năng nhảy với những vũ điệu điêu luyện trên sân khấu.

Giới chuyên môn từng nhận xét, Quách Phú Thành là ca sĩ, vũ công cũng như một diễn viên hoàn hảo - là một chuyên gia (và bậc thầy) trong mọi ngành nghề anh từng làm trong giới giải trí, người đã làm hài lòng người Hồng Kông trong gần bốn thập kỷ qua. Đồng thời anh cũng rất “được lòng” người hâm mộ trên khắp châu Á và trên thế giới.