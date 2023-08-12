Nổi tiếng chiều vợ, nhưng Quách Phú Thành vẫn kiên quyết từ chối vợ trẻ điều đặc biệt này

Ở tuổi U60, ngôi sao nổi tiếng duy trì vẻ ngoài rắn chắc, điển trai nhờ biết chăm chút bản thân và chăm chỉ luyện tập . Anh cũng duy trì được độ nổi tiếng nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ như tổ chức show diễn, đóng phim, tham gia các chương trình. Đặc biệt, khả năng vũ đạo của ngôi sao họ Quách khiến nhiều đàn em cũng phải trầm trồ.

Quách Phú Thành từng được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trong thập niên 1980-1990.Những bộ trang phục hay kiểu tóc của Quách Phú Thành đều tạo cơn sốt tại châu Á. Ngoại hình hấp dẫn của nam diễn viên cũng giúp anh luôn có mặt trong danh sách những mỹ nam được khao khát nhất Trung Quốc.

Phương Viện kém Quách Phú Thành 22 tuổi, chỉ là một người mẫu ảnh bình thường trước khi trở thành vợ của nam diễn viên nổi tiếng, giàu có. Cuộc hôn nhân với Quách Phú Thành đã giúp Phương Viện được nhiều người biết tới và có cuộc sống nhung lụa đáng ngưỡng mộ.

Phương Viện quen Quách Phú Thành từ năm 2015. Tới năm 2017, họ chính thức về chung một nhà trong một đám cưới xa hoa với sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí. 6 năm qua, họ có 2 con gái chung. Gia đình của họ rất hạnh phúc và nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Quách Phú Thành nổi tiếng cưng chiều vợ con và không ngừng làm việc để mang lại cuộc sống tốt nhất cho gia đình. "Thiên vương" họ Quách cho biết, các thói quen sinh hoạt và cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn từ khi lập gia đình. Nam nghệ sĩ từ chối lui tới các buổi tiệc tùng để dành thời gian cho vợ con.

Quách Phú Thành cho hay, từ khi lấy vợ, anh có thói quen mua kim cương để tích lũy do ảnh hưởng từ sở thích của "bà xã". Người mẫu Phương Viện, vợ của Quách Phú Thành, có đam mê với các nữ trang xa xỉ và các món đồ hiệu đắt giá. Mỗi dịp đặc biệt, Quách Phú Thành lại mua kim cương để tặng vợ con. Ngoài ra, hai vợ chồng Quách Phú Thành cũng tính toán những món trang sức này làm của hồi môn khi hai con gái trưởng thành.

Không ít lần, truyền thông bắt gặp nam diễn viên đưa vợ đi mua túi xách hàng hiệu, hay đưa vợ con đi du lịch nước ngoài... Theo Sina, năm 2017, khi Phương Viện chuẩn bị lâm bồn lần đầu, nam ca sĩ đã chi hơn 90.000 NDT (hơn 314 triệu đồng) để đặt trước phòng sinh con hạng nhất ở bệnh viện ở Hong Kong cho vợ yên tâm sinh nở.

Mới đây, thiên vương xứ hương cảng đã tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 36 cho vợ tại khách sạn hạng sang InterContinental Shanghai Wonderland, Trung Quốc. Đây là khách sạn dưới lòng đất hiếm hoi trên thế giới và được xếp vào hàng kỳ quan kiến trúc. Chỉ riêng tiền phòng, Quách Phú Thành phải chi khoảng 20.000-25.000 USD/ngày.

Mặc dù là người đàn ông truyền thống, thích có nhiều con nhưng Quách Phú Thành không ép vợ sinh đến khi có quý tử nối dõi. Anh chia sẻ hạnh phúc khi có 2 cô công chúa xinh xắn, thông minh và yêu thương cha.

Được chồng cung phụng tài chính, Phương Viện không phải bận tâm tới việc kiếm tiền. Sau đám cưới, cô từ bỏ công việc người mẫu ảnh, sinh con và tập trung chăm sóc gia đình. Cô thỉnh thoảng sánh đôi cùng chồng tại các sự kiện hoặc kinh doanh online, làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng. Tuy nhiên, dù yêu chiều vợ hết mực, Quách Phú Thành vẫn giữ một nguyên tắc riêng. Anh không để vợ nắm quyền quản lý tài sản của anh. Theo HK01, gia sản khoảng 2 tỷ HKD (hơn 6.000 tỷ đồng) của anh đều do quản lý lâu năm Lương Tiểu Mỹ kiểm soát.