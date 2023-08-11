Hậu tin đồn tái hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với bộ ảnh 'trẻ bất chấp thời gian'

Sao quốc tế 11/08/2023 19:35

Trong loạt ảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh búi tóc gọn gàng khoe gương mặt thanh thoát cùng đường nét tinh tế.

Mới đây, phía văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã 'nhá hàng' loạt ảnh hậu trường buổi chụp hình quảng cáo do mỹ nhân Sở kiều truyện vừa thực hiện.

Người đẹp Sở Kiều Truyện diện một chiếc đầm 2 dây màu tím mộng mơ giúp tôn lên làn da trắng. Việc diện chiếc đầm 2 dây còn giúp Triệu Lệ Dĩnh tôn lên phần xương quai xanh thanh tú và tao nhã. Ngay sau đó, loạt khoảnh khắc hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh ngay khi vừa đăng tải đã gây bão mạng xã hội. Thậm chí còn leo thẳng lên Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. 

Hậu tin đồn tái hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với bộ ảnh 'trẻ bất chấp thời gian' - Ảnh 1Hậu tin đồn tái hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với bộ ảnh 'trẻ bất chấp thời gian' - Ảnh 2Hậu tin đồn tái hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với bộ ảnh 'trẻ bất chấp thời gian' - Ảnh 3Hậu tin đồn tái hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với bộ ảnh 'trẻ bất chấp thời gian' - Ảnh 4

Kể từ khi sinh con tới nay, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh được công chúng nhận xét là liên tục thăng hạng theo thời gian. Nếu trước đây, ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị chê là quê và kém sang, thì hiện tại hoàn toàn ngược lại, người đẹp sở hữu nét đẹp đằm thắm và cuốn hút.

Hiện tại, thành công của Triệu Lệ Dĩnh là hiếm có trong nhiều sao trẻ thế hệ sau những năm 1985 của Cbiz. Dù là ngôi sao thành công, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng Triệu Lệ Dĩnh không khoa trương, thay vào đó là sự cá tính nhưng rất kỷ luật.

Hậu tin đồn tái hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với bộ ảnh 'trẻ bất chấp thời gian' - Ảnh 5

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành ghi hình xong bộ phim "Dữ phượng hành" hợp tác cùng Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

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Triệu Lệ Dĩnh đã lên mạng xã hội đăng một bức ảnh hiếm hoi của cô với con trai, đánh dấu lần đầu tiên cô chia sẻ ảnh của cậu bé kể từ khi họ chia tay.

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