Bất ngờ với vẻ ngoài của Tiêu Chiến khi vào vai Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ bàn tán về một số hình ảnh của Tiêu Chiến khi hóa thân thành nhân vật Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt. Thời điểm này chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh nhìn vẫn khá trẻ, đường nét gương mặt chưa ấn tượng như bây giờ.

Đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc là Bạch Tử Họa của Hoắc Kiến Hoa, rõ ràng Tiêu Chiến vẫn không thể so bì được. Tuy nhiên, đó cũng là điều dễ hiểu bởi thời điểm đóng phim cùng Triệu Lệ Dĩnh ông xã Lâm Tâm Như đã là một ngôi sao nổi tiếng. Trong khi đó, Tiêu Chiến chỉ là diễn viên tay ngang mới vào nghề nên khó có thể so bì với đàn anh được.