Bất ngờ với vẻ ngoài của Tiêu Chiến khi vào vai Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh

Cư dân mạng bất ngờ "đào lại" một số hình ảnh của Tiêu Chiến khi hóa thân thành nhân vật Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ bàn tán về một số hình ảnh của Tiêu Chiến khi hóa thân thành nhân vật Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt. Thời điểm này chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh nhìn vẫn khá trẻ, đường nét gương mặt chưa ấn tượng như bây giờ. Đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc là Bạch Tử Họa của Hoắc Kiến Hoa, rõ ràng Tiêu Chiến vẫn không thể so bì được. Tuy nhiên, đó cũng là điều dễ hiểu bởi thời điểm đóng phim cùng Triệu Lệ Dĩnh ông xã Lâm Tâm Như đã là một ngôi sao nổi tiếng. Trong khi đó, Tiêu Chiến chỉ là diễn viên tay ngang mới vào nghề nên khó có thể so bì với đàn anh được.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ với bộ phim Ngọc Cốt Dao hợp tác cùng Nhậm Mẫn. Tuy không bạo, thế nhưng anh chàng vẫn có được một tác phẩm hot giúp bảo chứng tên tuổi trong sự nghiệp diễn xuất. Có thể thấy, tiềm năng phát triển trong tương lai của anh chàng là rất lớn.

Ngọc Cốt Dao kể về thế tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) cao ngạo lạnh lùng và quận chúa tộc Xích Chu Nhan (Nhậm Mẫn) nhiệt tình trượng nghĩa, nhờ ơn một đóa hoa nên duyên định mệnh, lại vì trời xui đất khiến mà thành thầy trò bên nhau ba năm. Quy Tà dâng lên, Không Tang tất vong, Thời Ảnh lầm tưởng giao nhân làm bạn Chu Nhan lớn lên - Chỉ Uyên chính là Hải hoàng, nên đã tự tay phong ấn Chỉ Uyên. Cuối cùng Chu Nhan đâm Ngọc Cốt về phía Thời Ảnh, lời tiên tri thành sự thật. Nhưng vận mệnh, sớm đã thay đổi vào ngày bị nhìn trộm. Sắp tới đây, Tiêu Chiến sẽ vào đoàn làm phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc. Đây là một cột mốc quan trọng quyết định đến việc nam diễn viên có thể mở rộng hơn ở mảng điện ảnh hay không.

Tiêu Chiến tuyên bố 'không quen biết' Vương Nhất Bác vì điều này Sau Trần Tình Lệnh, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có định hướng phát triển sự nghiệp riêng.

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