Lý do Nhậm Mẫn không biết phát huy cơ hội khi đóng cặp cùng 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến

Nhậm Mẫn và Tiêu Chiến là cặp sao đang thủ vai chính trong trong "Ngọc cốt dao". Bộ phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả dù bên cạnh đó có không ít tranh cãi.

Trong bộ phim cổ trang "Ngọc Cốt Dao", Nhậm Mẫn được trao cơ hội được đóng chung với một ngôi sao đỉnh lưu như Tiêu Chiến. Do đó, việc kết hợp này cũng ít nhiều mang đến cho cô cơ hội. So với mặt bằng các sao nữ Hoa ngữ hiện tại, Nhậm Mẫn được xếp vào hàng diễn viên có tay nghề. Cô có lối diễn xuất tự nhiên, và khá nhập vai khi đóng phim. Chính điều này là điểm cộng lớn nhất khiến cô được ê-kíp "Ngọc cốt dao" mời đóng vai nữ chính.

Rõ ràng trong suốt hành trình vừa qua, màn thể hiện của Nhậm Mẫn trong phim không tệ. Dù đôi chỗ cô bị chê bai khi múa thô cứng, không mềm mại nhưng về biểu cảm gương mặt, nét diễn của cô khá tròn vai. Đặc biệt, khi đóng cặp cùng Tiêu Chiến, tên tuổi của cô được đẩy lên cao hơn. Bằng chứng là điểm nhiệt cho nhân vật của cô cũng vào top đầu. Mức độ thảo luận của khán giả về vai diễn của Nhậm Mẫn và Tiêu Chiến cũng tăng cao.

Tuy nhiên, Nhậm Mẫn không sở hữu ngoại hình lung linh như những ngôi sao cùng thời Vương Sở Nhiên, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân... Thậm chí, theo cách nhận xét của khán giả, cô chỉ hợp đóng tuyến nữ phụ dù diễn xuất tốt. Trong "Ngọc cốt dao", nhân vật của Nhậm Mẫn lại mắc thêm một điểm trừ nữa đó là tạo hình kém. Điều này khiến cho nhan sắc của nữ diễn viên bị chê. Từ vấn đề này khiến một cộng đồng fan của Tiêu Chiến cho rằng Nhậm Mẫn không phù hợp để đóng chính với nam tài tử. Việc ngoại hình bất cân xứng khiến cho họ có độ vênh khi ghép cặp chung với nhau. Ngọc Cốt Dao kể về thế tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) cao ngạo lạnh lùng và quận chúa tộc Xích Chu Nhan (Nhậm Mẫn) nhiệt tình trượng nghĩa, nhờ ơn một đóa hoa nên duyên định mệnh, lại vì trời xui đất khiến mà thành thầy trò bên nhau ba năm. Quy Tà dâng lên, Không Tang tất vong, Thời Ảnh lầm tưởng giao nhân làm bạn Chu Nhan lớn lên - Chỉ Uyên chính là Hải hoàng, nên đã tự tay phong ấn Chỉ Uyên. Cuối cùng Chu Nhan đâm Ngọc Cốt về phía Thời Ảnh, lời tiên tri thành sự thật. Nhưng vận mệnh, sớm đã thay đổi vào ngày bị nhìn trộm.

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