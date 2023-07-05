Rộ tin Tiêu Chiến được phú bà bao nuôi, có sự hậu thuẫn 'đáng gờm' trong Cbiz?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Tiêu Chiến có phú bà bao nuôi nên sự nghiệp mới "thuận buồm xuôi gió".

Mới đây, một tin đồn liên quan tới Tiêu Chiến cũng bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội và khiến dân tình không khỏi dậy sóng.

Cụ thể, định hướng của Tiêu Chiến trong tương lai chính là tham gia casting và đóng phim trong giới HongKong. Tham vọng này của Tiêu Chiến xuất phát từ việc hiện tại trong giới phim ảnh HongKong có một nữ đại gia đặc biệt coi trọng và sẵn sàng dàn xếp vai diễn cho anh chàng. Truyền thông cho rằng chính vì không muốn phú bà này phải bận tâm nên Tiêu Chiến mới phải tránh mặt Vương Nhất Bác để tránh nảy sinh các tin đồn tình cảm.

Trước thông tin này, người hâm mộ của Tiêu Chiến đang rất tức giận. Lý do là bởi nguồn tin trên đưa ra là hoàn toàn vô căn cứ, trong khi đó, Tiêu Chiến lại đang tập trung toàn lực cho thị trường phim đại lục. Bằng chứng là trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chiến vừa đạt được thành công với bộ phim chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Tác phẩm này đã mở ra một tương lai xán lạn cho sự nghiệp chuyển hình trên màn ảnh của Tiêu Chiến.

Bên cạnh đó, ngay sau khi bộ phim "Ngọc Cốt Dao" phát sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” đã đứng đầu trên hot search (xu hướng tìm kiếm). Truyền thông nhận định, do khán giả quá mong đợi tác phẩm của Tiêu Chiến nên bộ phim nhanh chóng leo “nhanh như vũ bão” trên các bảng tìm kiếm.

Ngoài ra, hiện “Ngọc cốt dao” đã phá 24.000 điểm nhiệt độ trên Tencent. Phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, cho thấy sức hút của tác phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-tieu-chien-duoc-phu-ba-bao-nuoi-co-su-hau-thuan-dang-gom-trong-cbiz-598745.html