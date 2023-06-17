Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 17/06/2023 22:16

Từ khi "Vùng biển trong mơ ấy" được phát sóng, Tiêu Chiến trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ.

Gần đây, "Vùng biển trong mơ ấy" do Tiêu ChiếnLý Thấm đảm nhận vao chính đã đạt mốc rating cao và nhận về vô số lời khen ngợi từ nội dung đến diễn xuất.

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng, "Vùng biển trong mơ ấy" là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Bởi không chỉ đạt chỉ số rating tốt mà sức hút của cặp đôi chính còn lan rộng và vượt trên những nhân vật do Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện. Điều đáng nói là ngoài đài CCTV8, bộ phim của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã được mua bản quyền phát sóng trên đài Đông Phương. Ngoài ra, đài CCTV1 cũng đã xếp lịch chiếu lại bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" của bộ đôi này.

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Những thành tích này cho thấy, "Vùng biển trong mơ ấy" đang nhận được sự ưu ái rất lớn từ phía khán giả và các nhà đài. Điều này khiến cho tương lai "Vùng biển trong mơ ấy" và Tiêu Chiến ngày một rộng mở trong việc chinh phục khán giả, thu thêm quảng cáo cũng như các khoản lợi nhuận khác từ tác phẩm mang lại.

Trong những thành tích phim mới nhất, có thể thấy sức hút của Tiêu Chiến đang lấn át dàn sao như Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba khi họ có tác phẩm đang lên sóng cùng lúc. Do đó, Tiêu Chiến được xem là thỏi nam châm hút fan hâm mộ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Thành công được chứng minh qua loạt bom tấn cổ trang cũng như các tác phẩm hiện đại.

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Vùng Biển Trong Mơ kể về những năm 70 ở Bắc Kinh, là câu chuyện sinh động về quá trình trưởng thành, phấn đấu, theo đuổi ước mơ của một nhóm người trẻ tuổi. Nhân vật chính cùng những người anh em tốt của mình phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong cuộc đời như thi đại học, vào đời, xây dựng sự nghiệp, ra nước ngoài, bước chân vào quan trường... và cùng nhau tìm ra ý nghĩa của việc cố gắng phấn đấu trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau đó.

Các nhân vật nữ trong phim cũng phải trải qua đủ mọi gập ghềnh vất vả của cuộc đời, để thấy được những gắn kết đan xen trong vận mệnh đời nhau. Thông qua bối cảnh của cuộc cải cách mở cửa, bộ phim đã miêu tả rõ nét sự trưởng thành và phá kén của các nhân vật, để khắc họa sự phát triển nhanh chóng của đất nước, và thể hiện tình cảm đáng quý giữa người với người, truyền tải đi những nguồn năng lượng tích cực về ý chí vươn lên để phát triển lớn mạnh.

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Tính đến thời điểm hiện tại, sức hút của Tiêu Chiến là điều khó bàn cãi. Các bộ phim anh tham gia dù đôi khi gây tranh cãi nhưng lại đạt tỉ suất lượt xem rất cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao châu á làng sao Vùng Biển Trong Mơ Ấy Lý Thấm

TIN LIÊN QUAN

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Chưa phát sóng sau gần 2 năm, phim của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt thành tích 'đáng nể'

Chưa phát sóng sau gần 2 năm, phim của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đạt thành tích 'đáng nể'

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn

Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2

Những bất lợi của đoàn phim 'Đấu la đại lục' khi vắng Tiêu Chiến ở phần 2

Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh

Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu