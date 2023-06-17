Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng, "Vùng biển trong mơ ấy" là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Bởi không chỉ đạt chỉ số rating tốt mà sức hút của cặp đôi chính còn lan rộng và vượt trên những nhân vật do Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện. Điều đáng nói là ngoài đài CCTV8, bộ phim của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã được mua bản quyền phát sóng trên đài Đông Phương. Ngoài ra, đài CCTV1 cũng đã xếp lịch chiếu lại bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" của bộ đôi này.

Gần đây, "Vùng biển trong mơ ấy" do Tiêu Chiến và Lý Thấm đảm nhận vao chính đã đạt mốc rating cao và nhận về vô số lời khen ngợi từ nội dung đến diễn xuất.

Những thành tích này cho thấy, "Vùng biển trong mơ ấy" đang nhận được sự ưu ái rất lớn từ phía khán giả và các nhà đài. Điều này khiến cho tương lai "Vùng biển trong mơ ấy" và Tiêu Chiến ngày một rộng mở trong việc chinh phục khán giả, thu thêm quảng cáo cũng như các khoản lợi nhuận khác từ tác phẩm mang lại.

Trong những thành tích phim mới nhất, có thể thấy sức hút của Tiêu Chiến đang lấn át dàn sao như Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba khi họ có tác phẩm đang lên sóng cùng lúc. Do đó, Tiêu Chiến được xem là thỏi nam châm hút fan hâm mộ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Thành công được chứng minh qua loạt bom tấn cổ trang cũng như các tác phẩm hiện đại.

Vùng Biển Trong Mơ kể về những năm 70 ở Bắc Kinh, là câu chuyện sinh động về quá trình trưởng thành, phấn đấu, theo đuổi ước mơ của một nhóm người trẻ tuổi. Nhân vật chính cùng những người anh em tốt của mình phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong cuộc đời như thi đại học, vào đời, xây dựng sự nghiệp, ra nước ngoài, bước chân vào quan trường... và cùng nhau tìm ra ý nghĩa của việc cố gắng phấn đấu trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau đó.

Các nhân vật nữ trong phim cũng phải trải qua đủ mọi gập ghềnh vất vả của cuộc đời, để thấy được những gắn kết đan xen trong vận mệnh đời nhau. Thông qua bối cảnh của cuộc cải cách mở cửa, bộ phim đã miêu tả rõ nét sự trưởng thành và phá kén của các nhân vật, để khắc họa sự phát triển nhanh chóng của đất nước, và thể hiện tình cảm đáng quý giữa người với người, truyền tải đi những nguồn năng lượng tích cực về ý chí vươn lên để phát triển lớn mạnh.