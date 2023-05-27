Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn

Sao quốc tế 27/05/2023 22:30

Cơ quan kiểm duyệt phim ảnh Hoa ngữ có phần khắt khe hơn trong thời gian qua. Đặc biệt, với những tác phẩm có ngôi sao dính ồn ào càng khó lên sóng.

Bộ phim được mong chờ thời gian qua là "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có lịch lên sóng. Phim đã vượt mốc 1,5 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent, đồng thời tung ra một số ấn phẩm truyền thông. Phim đóng máy từ cuối năm ngoái, đến hiện tại đã hơn nửa năm trôi qua. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm bị hoãn để chỉnh sửa kĩ thuật và cắt số tập (theo quy định của cơ quan kiểm duyệt phim, mỗi tác phẩm chỉ tối đa 40 tập). Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn phim ảnh, khán giả xôn xao thông tin khả năng cao "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh bị cấm chiếu.

Nguyên nhân vì ê-kíp phim "Dữ phượng hành" bị vạ lây bởi lùm xùm của nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Thời gian qua, nam tài tử này bị "phong sát" vì dính ồn ào liên quan đến phát ngôn chưa chuẩn mực. Điều này khiến đoàn phim "Dữ phượng hành" phải đau đầu tìm hướng đi mới. 

 Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn - Ảnh 1

Trong khi đó, "Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn dù đóng máy khá lâu nhưng đến nay dự án vẫn chưa có thông tin lên sóng.

Phim là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Trong đó, sự góp mặt của đỉnh lưu Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên là bảo chứng cho sức hút cực lớn của bộ phim. Dù chưa công chiếu nhưng Ngọc Cốt Dao đã sở hữu cho riêng mình những con số quá ấn tượng. Bộ phim trở thành một trong những dự án có số lượt đặt xem trước cao nhất khi vượt mốc 4,5 triệu cho đến hiện tại.

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn - Ảnh 2

Việc "Ninh An Như Mộng" hoãn chiếu trước giờ G lên sóng khiến không ít khán giả khó hiểu. Điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến Bạch Lộc. Ban đầu, "Ninh An Như Mộng" là tác phẩm được kì vọng giúp cô lấy lại danh tiếng, tên tuổi khi mà tạo hình, nội dung phim được đánh giá cao. Thêm nữa, phim cũng đạt 4 triệu lượt đăng kí xem trước (con số này gấp đôi Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh".

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn - Ảnh 3

"Ninh An Như Mộng" nhận được nhiều sự chú ý của mọt phim Trung Quốc với cốt truyện tình yêu xen lẫn tranh quyền đoạt vị gay cấn và dàn diễn viên triển vọng gồm Bạch Lộc, Trương Lăng Hách... Vốn là bộ phim được nhiều người mong đợi với cốt truyện tranh đấu quyền mưu gay cấn, tuy nhiên nhiều người hâm mộ tỏ ra sốt ruột vì bộ phim mãi chưa công bố ngày chiếu chính thức. Tuy nhiên, đến cận giờ phát sóng, đoàn làm phim bất ngờ thông báo rằng "Ninh An Như Mộng" không thể chiếu trong hôm nay vì lí do kĩ thuật.

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