Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn

Phim là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Trong đó, sự góp mặt của đỉnh lưu Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên là bảo chứng cho sức hút cực lớn của bộ phim. Dù chưa công chiếu nhưng Ngọc Cốt Dao đã sở hữu cho riêng mình những con số quá ấn tượng. Bộ phim trở thành một trong những dự án có số lượt đặt xem trước cao nhất khi vượt mốc 4,5 triệu cho đến hiện tại.

Việc "Ninh An Như Mộng" hoãn chiếu trước giờ G lên sóng khiến không ít khán giả khó hiểu. Điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến Bạch Lộc. Ban đầu, "Ninh An Như Mộng" là tác phẩm được kì vọng giúp cô lấy lại danh tiếng, tên tuổi khi mà tạo hình, nội dung phim được đánh giá cao. Thêm nữa, phim cũng đạt 4 triệu lượt đăng kí xem trước (con số này gấp đôi Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh".

"Ninh An Như Mộng" nhận được nhiều sự chú ý của mọt phim Trung Quốc với cốt truyện tình yêu xen lẫn tranh quyền đoạt vị gay cấn và dàn diễn viên triển vọng gồm Bạch Lộc, Trương Lăng Hách... Vốn là bộ phim được nhiều người mong đợi với cốt truyện tranh đấu quyền mưu gay cấn, tuy nhiên nhiều người hâm mộ tỏ ra sốt ruột vì bộ phim mãi chưa công bố ngày chiếu chính thức. Tuy nhiên, đến cận giờ phát sóng, đoàn làm phim bất ngờ thông báo rằng "Ninh An Như Mộng" không thể chiếu trong hôm nay vì lí do kĩ thuật.