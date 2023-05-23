Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 23/05/2023 22:16

Hình ảnh mới nhất của Dương Tử nhận vô số lời khen ngợi.

Thời trang của Dương Tử gần đây gây rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Nguyên nhân là bởi có nhiều người cho rằng cô nàng đang cố tình bắt chước Triệu Lệ Dĩnh trong phong cách ăn mặc. Điều này khiến các fan của nàng tiểu hoa 85 cực kỳ không hài lòng. Thậm chí, fandom của hai mỹ nhân này đã nổ ra một cuộc chiến cực gay gắt.

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Fandom của cả hai đang có những trận khẩu chiến không hồi kết. 

Bất ngờ mới đây, Dương Tử đã xuất hiện trong chuyên mục Chào buổi sáng của tạp chí VOGUE chia sẻ về một ngày của mình, những hình ảnh mới của cô nàng cũng gây chú ý lớn. Nhiều khán giả đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ với ngoại hình xinh đẹp của nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương.

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Dương Tử trong tạo hình xinh đẹp, cuốn hút. 

Được biết, đây là tạo hình của Dương Tử trong bộ phim 199 Tình Yêu hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa. Kiểu tóc buộc cao kết hợp cùng bộ vest sáng màu giúp làm tôn lên vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa dịu dàng của nàng tiểu hoa. Tạo hình này của cô nàng đã nhanh chóng thu về vô số lời khen ngợi có cánh.

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Tạo hình phim mới của Dương Tử được khen ngợi và đánh giá cao. 

Trước đó, có cư dân mạng phát hiện ra tạo hình mới của Dương Tử rất giống với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, mỹ nhân Dữ Phượng Hành cũng mặc một bộ váy xanh hở vai kết hợp cùng kiểu tóc buông xõa. Nhan sắc trẻ trung của Triệu Lệ dĩnh khi đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh kiêu sa trong bộ váy xanh lá. 

Kiểu tạo hình trang tạp chí mới của Dương Tử bị cho là đang bắt chước đàn chị. Dương Tử vốn không mạnh về thời trang và ngoại hình của cô cũng không quá xuất chúng. So với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh hay kỳ phùng địch thủ là Địch Lệ Nhiệt Ba cô vẫn bị bỏ xa trong mảng thời trang.

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 5
Dương Tử trên bìa tạp chí. 
Có cùng xuất phát điểm này nhưng Dương Tử lại bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa

Có cùng xuất phát điểm này nhưng Dương Tử lại bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa

Thời gian gần đây, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh là 2 cái tên thường xuyên xuất hiện cùng nhau và đặt lên bàn cân so sánh.

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