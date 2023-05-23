Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh?

Thời trang của Dương Tử gần đây gây rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Nguyên nhân là bởi có nhiều người cho rằng cô nàng đang cố tình bắt chước Triệu Lệ Dĩnh trong phong cách ăn mặc. Điều này khiến các fan của nàng tiểu hoa 85 cực kỳ không hài lòng. Thậm chí, fandom của hai mỹ nhân này đã nổ ra một cuộc chiến cực gay gắt.

Fandom của cả hai đang có những trận khẩu chiến không hồi kết.

Bất ngờ mới đây, Dương Tử đã xuất hiện trong chuyên mục Chào buổi sáng của tạp chí VOGUE chia sẻ về một ngày của mình, những hình ảnh mới của cô nàng cũng gây chú ý lớn. Nhiều khán giả đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ với ngoại hình xinh đẹp của nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương.