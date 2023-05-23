Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh?

Hình ảnh mới nhất của Dương Tử nhận vô số lời khen ngợi.
- Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận về tin xấu trong sự nghiệp
- Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023
Thời trang của Dương Tử gần đây gây rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Nguyên nhân là bởi có nhiều người cho rằng cô nàng đang cố tình bắt chước Triệu Lệ Dĩnh trong phong cách ăn mặc. Điều này khiến các fan của nàng tiểu hoa 85 cực kỳ không hài lòng. Thậm chí, fandom của hai mỹ nhân này đã nổ ra một cuộc chiến cực gay gắt.
Bất ngờ mới đây, Dương Tử đã xuất hiện trong chuyên mục Chào buổi sáng của tạp chí VOGUE chia sẻ về một ngày của mình, những hình ảnh mới của cô nàng cũng gây chú ý lớn. Nhiều khán giả đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ với ngoại hình xinh đẹp của nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương.
Được biết, đây là tạo hình của Dương Tử trong bộ phim 199 Tình Yêu hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa. Kiểu tóc buộc cao kết hợp cùng bộ vest sáng màu giúp làm tôn lên vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa dịu dàng của nàng tiểu hoa. Tạo hình này của cô nàng đã nhanh chóng thu về vô số lời khen ngợi có cánh.
Trước đó, có cư dân mạng phát hiện ra tạo hình mới của Dương Tử rất giống với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, mỹ nhân Dữ Phượng Hành cũng mặc một bộ váy xanh hở vai kết hợp cùng kiểu tóc buông xõa. Nhan sắc trẻ trung của Triệu Lệ dĩnh khi đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Kiểu tạo hình trang tạp chí mới của Dương Tử bị cho là đang bắt chước đàn chị. Dương Tử vốn không mạnh về thời trang và ngoại hình của cô cũng không quá xuất chúng. So với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh hay kỳ phùng địch thủ là Địch Lệ Nhiệt Ba cô vẫn bị bỏ xa trong mảng thời trang.