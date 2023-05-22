Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023

Sao quốc tế 22/05/2023 13:08

Dương Tử Quỳnh có mặt trên thảm đỏ ngày thứ 6 của LHP Cannes 2023.

Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô từng là giám khảo của LHP Berlin năm 1999, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013... Dương Tử Quỳnh cũng từng là đại sứ thiện chí của UNICEF. 

Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 1
Dương Tử Quỳnh xuất hiện với chiếc đần  đầm xanh lá nổi bật khi tới dự buổi công chiếu phim ‘Firebrand' (Le Jeu De La Reine) ngày 21/5. 

Dương Tử Quỳnh cô trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên và là nghệ sĩ gốc Malaysia đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô cũng là người gốc Á thứ năm giành giải Oscar ở hạng mục diễn xuất, người đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục diễn xuất chính.

Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 2
Sắc vóc nữ diễn viên gốc Á đầu tiên nhận giải Oscar nhận về nhiều lời khen. 
Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 3
Nhan sắc ở tuổi 61 của Dương Tử Quỳnhkhiến cô chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ ngày thứ 6. 
Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 4
Dương Tử Quỳnh để tóc xõa thẳng tự nhiên nhưng tạo điểm nhấn cho trang phục bằng găng tay đen và trang sức bản lớn.
Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 5
Bộ trang phục của cô đến từ thương hiệu Balenciaga.

Tối cùng ngày, nữ diễn viên sinh năm 1962 thay đổi phong cách với chiếc váy đen lấp lánh cúp ngực và găng tay dài màu trắng cổ điển khi dự lễ trao giải Kering Women in Motion Awards 2023 trong khuôn khổ LHP Cannes. 

Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 6
Dương Tử Quỳnh đẹp ma mị trong bộ trang phục đen cùng găng tay ấn tượng. 
Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 7

Dương Tử Quỳnh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và tích cực cống hiến cho nghệ thuật.

 Ngoài ra, thảm đỏ liên hoan phim Cannes ngày thứ 6 còn có sự gặp mặt của loạt sao Hollywood đình đám. Ngoài Dương Tử Quỳnh, thảm đỏ Cannes ngày thứ 6 vô cùng sôi động với hàng loạt mỹ nhân đình đám.

Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 8
Siêu mẫu Gigi Hadid khoe dáng nuột nà trong chiếc váy quây màu nâu của Zac Posen. Nữ người mẫu gây choáng ngợp với thân hình quyến rũ tựa nữ thần và nhan sắc đỉnh cao.
Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 9
"Báo đen" Naomi Campell chọn đầm trắng nhẹ nhàng và có phần đơn giản tham dự sự kiện này.
Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023 - Ảnh 10
Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jenifer Lawrence.
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