Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023

Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô từng là giám khảo của LHP Berlin năm 1999, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013... Dương Tử Quỳnh cũng từng là đại sứ thiện chí của UNICEF.

Dương Tử Quỳnh xuất hiện với chiếc đần đầm xanh lá nổi bật khi tới dự buổi công chiếu phim ‘Firebrand' (Le Jeu De La Reine) ngày 21/5.

Dương Tử Quỳnh cô trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên và là nghệ sĩ gốc Malaysia đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô cũng là người gốc Á thứ năm giành giải Oscar ở hạng mục diễn xuất, người đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục diễn xuất chính.