Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023

Dương Tử Quỳnh có mặt trên thảm đỏ ngày thứ 6 của LHP Cannes 2023.
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Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô từng là giám khảo của LHP Berlin năm 1999, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013... Dương Tử Quỳnh cũng từng là đại sứ thiện chí của UNICEF.
Dương Tử Quỳnh cô trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên và là nghệ sĩ gốc Malaysia đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô cũng là người gốc Á thứ năm giành giải Oscar ở hạng mục diễn xuất, người đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục diễn xuất chính.
Tối cùng ngày, nữ diễn viên sinh năm 1962 thay đổi phong cách với chiếc váy đen lấp lánh cúp ngực và găng tay dài màu trắng cổ điển khi dự lễ trao giải Kering Women in Motion Awards 2023 trong khuôn khổ LHP Cannes.
Ngoài ra, thảm đỏ liên hoan phim Cannes ngày thứ 6 còn có sự gặp mặt của loạt sao Hollywood đình đám. Ngoài Dương Tử Quỳnh, thảm đỏ Cannes ngày thứ 6 vô cùng sôi động với hàng loạt mỹ nhân đình đám.