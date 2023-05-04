'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh đọ sắc cùng Song Hye Kyo trên thảm đỏ sau 14 năm: Thần thái của mỹ nhân U70 thế nào mà khiến netizen phải trầm trồ?

Vẻ đẹp không tuổi Song Hye Kyo "chạm trán" đả nữ Dương Tử Quỳnh Met Gala 2023.
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Ngay sau khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của mảng phim truyền hình tại giải thưởng Baeksang Arts Awards 2023, Song Hye Kyo sang Mỹ dự sự kiện Met Gala đầu tiên trong đời. Ngọc nữ màn ảnh xứ sở kim chi - Song Hye Kyo có sự xuất hiện gây bão truyền thông tại "bữa tiệc thời trang" Met Gala 2023 với visual ngọt ngào, trẻ trung ở tuổi 41, đọ sắc trên thảm đỏ cùng dàn khách mời đình đám. Cũng tại sự kiện này, tấm hình selfie của Song Hye Kyo cùng "đả nữ" Dương Tử Quỳnh sau 14 năm gây sốt cộng đồng mạng.
Được biết, Dương Tử Quỳnh và Song Hye Kyo gặp nhau lần đầu năm 2008 khi cùng tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 61. Tại đây, bộ đôi đã chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt hành động tương tác vô cùng thân mật giữa tiền bối và hậu bối hơn kém nhau 19 tuổi.
Sau 15 năm kể từ lần đầu gặp mặt, Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh có dịp hội ngộ tại sự kiện Met Gala năm nay. Hiện tại, Dương Tử Quỳnh đã 60 tuổi còn Song Hye Kyo đã bước sang tuổi 41. Dù vậy, cả hai nhìn vẫn rất trẻ trung, lộng lẫy trong trang phục dạ hội.
Không những thế, giờ đây, Dương Tử Quỳnh và Song Hye Kyo còn là những ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh. Dương Tử Quỳnh từng thắng tượng vàng Oscar 2023, còn Song Hye Kyo gần đây cũng đoạt giải Baeksang cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Dương Tử Quỳnh được xem là "đả nữ" Châu Á thành công nhất Hollywood, nữ diễn viên đã tham gia hơn 70 tác phẩm đa dạng thể loại từ điện ảnh đến truyền hình. Người đẹp không chỉ ghi dấu ấn bởi tài năng diễn xuất, mà còn khiến khán giả phải trầm trồ vì sắc vóc tươi trẻ, tràn đầy năng lượng dù đã bước sang tuổi 60.