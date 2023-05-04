'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh đọ sắc cùng Song Hye Kyo trên thảm đỏ sau 14 năm: Thần thái của mỹ nhân U70 thế nào mà khiến netizen phải trầm trồ?

Ngay sau khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của mảng phim truyền hình tại giải thưởng Baeksang Arts Awards 2023, Song Hye Kyo sang Mỹ dự sự kiện Met Gala đầu tiên trong đời. Ngọc nữ màn ảnh xứ sở kim chi - Song Hye Kyo có sự xuất hiện gây bão truyền thông tại "bữa tiệc thời trang" Met Gala 2023 với visual ngọt ngào, trẻ trung ở tuổi 41, đọ sắc trên thảm đỏ cùng dàn khách mời đình đám. Cũng tại sự kiện này, tấm hình selfie của Song Hye Kyo cùng "đả nữ" Dương Tử Quỳnh sau 14 năm gây sốt cộng đồng mạng.

Song Hye Kyo có sự xuất hiện gây bão truyền thông tại Met Gala 2023 với visual ngọt ngào, trẻ trung ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Được biết, Dương Tử Quỳnh và Song Hye Kyo gặp nhau lần đầu năm 2008 khi cùng tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 61. Tại đây, bộ đôi đã chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt hành động tương tác vô cùng thân mật giữa tiền bối và hậu bối hơn kém nhau 19 tuổi.