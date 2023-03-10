Đây là nhân vật từng khiến 'đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm

Sao quốc tế 10/03/2023 07:37

Là một trong những ứng cử viên "nặng ký" cho giải Oscar tới, "Đả nữ màn ảnh" Dương Tử Quỳnh đã ghi dấu ấn với hàng loạt nhân vật sở hữu võ thuật, năng lực và khí chất ấn tượng.

Lễ trao giải lần thứ 95 sẽ diễn ra sáng 13/3 ở Los Angeles, Mỹ, vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu của làng điện ảnh thế giới năm qua. Trong hạng mục nữ chính, năm người nhận đề cử gồm Cate Blanchett (Tár), Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (The Fabelmans), Ana De Armas (Blonde) và Andrea Riseborough (To Leslie).

Là một trong những ứng cử viên "nặng ký" cho giải Oscar tới, Dương Tử Quỳnh đã là cái tên quá quen thuộc và thành công tại Hollywood. "Đả nữ màn ảnh" ghi dấu ấn với hàng loạt nhân vật sở hữu võ thuật, năng lực và khí chất ấn tượng, song không dễ để cô có được những cơ hội này.

Đây là nhân vật từng khiến 'đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm - Ảnh 1

Thời gian trước, Dương Tử Quỳnh đã phải dành ra 24 tháng không việc làm, không có phim để đóng chỉ vì cái tên sau đây

Chia sẻ với tạp chí People, Dương Tử Quỳnh nhớ lại khoảng thời gian cho đóng vai Wai Lin - một "Bond girl" (thuật ngữ chỉ "bóng hồng" của James Bond) trong phim Tomorrow Never Dies (Ngày Mai Không Lụi Tàn) năm 1997. Đây cũng là dự án đầu tiên mà ngôi sao gốc Malaysia tham gia tại thị trường Mỹ. Sau vai diễn, Dương Tử Quỳnh trở thành cái tên được săn đón, nhưng đây cũng là lúc cô dừng lại và chịu cảnh "thất nghiệp" suốt 2 năm trời.

Đây là nhân vật từng khiến 'đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm - Ảnh 2

 

Cô thú nhận rằng chính ekip James Bond và việc diễn với tài tử gạo cội Pierce Brosnan đã khiến cô quyết định nghỉ diễn một thời gian. Lý do là bởi khi ấy, rất nhiều nhà làm phim muốn mời cô đóng những vai mang nặng định kiến châu Á để gây cười, thay vì một nhân vật thật sự có chiều sâu.

"Khi ấy James Bond đã là một tượng đài, còn những 'bóng hồng' chỉ xuất hiện thật đẹp với những cái tên dễ thương. Thậm chí khi ấy dù nói tiếng Anh, nhiều người trong ngành cũng không biết tôi là người nước nào, Nhật hay Hàn hay Trung... Họ còn nói chuyện với tôi theo kiểu như quát vào mặt và rất chậm. Thế là tôi nghỉ diễn suốt 2 năm, cho đến khi có dự án Ngọa Hổ Tàng Long", Dương Tử Quỳnh cho biết.

 

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh lựa chọn chững lại và chờ đợi các dự án, nhân vật sâu sắc, chất lượng. Nhờ vậy, cô đã trở thành một trong những diễn viên châu Á có sự nghiệp hàng đầu tại Hollywood, nắm giữ trong tay nhiều tựa phim đắt giá như Ngọa Hổ Tàng Long, Vệ Binh Dải Ngân Hà, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, hay gần đây nhất là Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) - tác phẩm giúp nữ diễn viên thắng một loạt giải lớn và đang có cơ hội tại Oscar 2023 lần này.

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Vượt mặt nhiều cái tên nặng ký khác, Dương Tử Quỳnh đã xuất sắc trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành chiến thắng tại giải thưởng SAG với phim điện ảnh Everything Everywhere All at Once.

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