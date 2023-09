Đây là nhân vật từng khiến 'đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm

Lễ trao giải lần thứ 95 sẽ diễn ra sáng 13/3 ở Los Angeles, Mỹ, vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu của làng điện ảnh thế giới năm qua. Trong hạng mục nữ chính, năm người nhận đề cử gồm Cate Blanchett (Tár), Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (The Fabelmans), Ana De Armas (Blonde) và Andrea Riseborough (To Leslie).

Là một trong những ứng cử viên "nặng ký" cho giải Oscar tới, Dương Tử Quỳnh đã là cái tên quá quen thuộc và thành công tại Hollywood. "Đả nữ màn ảnh" ghi dấu ấn với hàng loạt nhân vật sở hữu võ thuật, năng lực và khí chất ấn tượng, song không dễ để cô có được những cơ hội này.