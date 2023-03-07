Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất

Sao quốc tế 07/03/2023 11:06

Hồ Ca đóng chính phim Thượng Hải Phồn hoa - phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ, mất 3 năm sản xuất. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này sắp được đóng máy và tiết lộ thời gian lên sóng.

Thượng Hải Phồn Hoa được xem là bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim là phần tiếp theo của Tâm Trạng Khi Yêu và 2046. Được chính nam chính Hồ Ca, các diễn viên chính khác bao gồm Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi. Phim đã quay được 3 năm và hiện vẫn chưa hoàn thành các cảnh quay.

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thượng Hải Phồn Hoa sắp được đóng máy và sẽ lên sóng vào tháng 9 tới. Theo đó, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Điện ảnh Thượng Hải tiết lộ trong một chương trình tin tức điện ảnh của CCTV6 là dự án Thượng Hải Phồn Hoa đã tiến hành quay bù hồi mùng 4 Tết, giờ đang giai đoạn cuối sắp đóng máy, có thể phim sẽ phát sóng vào tháng 9.

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất - Ảnh 2

Thượng Hải Phồn Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kim Vũ Trừng. Toàn bộ bộ phim sẽ sử dụng tiếng Thượng Hải gốc, tất cả bối cảnh câu chuyện cũng là ở Thượng Hải, cốt lõi của câu chuyện cũng chính là Thượng Hải.

Bộ phim miêu tả cuộc sống và con người ở Thượng Hải qua hai giai đoạn khác nhau, qua đó phản ánh cảm xúc của nhân vật dưới các thời đại khác nhau. Cuốn tiểu thuyết này đã giành được giải thưởng văn học Mao Thuẫn và được chọn là cuốn sách trưng bày trong "Kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Quốc mới".

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất - Ảnh 3Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất - Ảnh 4Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất - Ảnh 5

Hồ Ca sinh năm 1982, là một trong những diễn viên nam Hoa ngữ có lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình ảnh nam tính, không tai tiếng. Anh nổi tiếng từ năm 2005, với vai chính trong phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Nhờ hình ảnh tốt đẹp, không tai tiếng, Hồ Ca được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm hình ảnh đại diện, đóng quảng cáo. Anh cũng kinh doanh lĩnh vực nhà hàng và khá thành công.

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca sắp đóng máy và chuẩn bị lên sóng sau 3 năm sản xuất - Ảnh 6

Vừa qua, Hồ Ca thông báo đã lập gia đình và làm cha ở tuổi 41 sau thời gian giấu kín chuyện đời tư. Vợ của Hồ Ca làm việc ngoài ngành giải trí. Anh giữ bí mật thông tin này hơn 1 năm qua, vì muốn vợ có được sự bình yên, không ảnh hưởng đến công việc, tránh bị cánh săn ảnh làm phiền.

"Tôi gia nhập giới giải trí đã 20 năm rồi, cảm ơn vì mọi người vẫn luôn bên tôi, cùng tôi trưởng thành, giờ phút này tôi cùng các bạn bước tới chặng đường tiếp theo của cuộc đời, hi vọng có thể nhận được thêm nhiều sự ủng hộ và thấu hiểu của mọi người" - Nam diễn viên tâm sự.

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