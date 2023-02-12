Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

Sao quốc tế 12/02/2023 21:32

Hộp quà Hồ Ca gửi đáp lễ bạn bè sau khi kết hôn và có con đầu lòng được cho khá rẻ tiền, không xứng với độ giàu có của nam tài tử.

Mới đây, một cư dân mạng đăng tải hình ảnh nhận được kẹo hỉ từ phía Hồ Ca cùng lời cảm ơn tới nam diễn viên. Đây là hộp kẹo mà tài tử Lang Gia Bảng đáp lễ, gửi tặng bạn bè và người thân sau khi thông báo kết hôn và sinh con đầu lòng. 

Tuy nhiên, hộp quà bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã trực tiếp phàn nàn hộp quà khá rẻ tiền và không phù hợp với độ nổi tiếng, khối tài sản của Hồ Ca.

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn - Ảnh 1
Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn - Ảnh 2

Được biết, hộp gỗ đựng kẹo có thể dễ dàng tìm thấy trên các trang thương mại điện tử với giá khoảng 45,8 NDT (160.000 đồng). Bên trong hộp là kẹo, sô cô la và một chai mật ong không rõ thương hiệu.

Cư dân mạng cũng tìm ra giá cả những món bánh kẹo trong hộp quà và tiết lộ chúng đều có mức giá rất bình dân.

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn - Ảnh 3
Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn - Ảnh 4

Ngay sau đó, người hâm mộ Hồ Ca cho biết đây là hộp quà do người nhà của anh gửi tặng cho người thân thích, bạn bè, không phải đích thân nam tài tử gửi tặng. Một vài ý kiến khác cho rằng đây là bánh kẹo hỉ thay cho lời cảm ơn, không nên buông lời chê bai hay chỉ trích.

Trước đó, vào ngày 31/1, Hồ Ca gây bất ngờ khi thông báo trên Weibo rằng anh đã có vợ và mới đón con gái chào đời. “Tôi làm cha rồi. Mẹ tròn con vuông. Tôi muốn báo tin vui cho mọi người. 20 năm làm nghề, cảm ơn mọi người đã cùng tôi trưởng thành, hy vọng được mọi người hỗ trợ và thấu hiểu hơn”, Hồ Ca viết.

Nam diễn viên tiết lộ vợ anh là người ngoài ngành, để thuận lợi việc sinh nở cho vợ nên đến giờ anh mới thông báo tới công chúng.

Thông tin Hồ Ca có gia đình khiến mạng xã hội Trung Quốc “bùng nổ”. Bài đăng của tài tử thu về hơn 2 triệu lượt thích sau 30 phút đăng tải. Cụm từ về Hồ Ca lần lượt leo hot search Weibo bảng chung, bảng giải trí với gần 15 triệu lượt tiếp cận sau ít phút.

Do muốn giữ kín đời tư, Hồ Ca từ chối nhận lời phỏng vấn truyền thông. Dù vậy, danh tính vợ của tài tử nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. 

Truyền thông Trung Quốc sau đó tiết lộ thông tin vợ Hồ Ca tên Hoàng Hi Ninh, sinh năm 1993. Cô hiện cũng là quản lý của nam diễn viên, thường xuyên xuất hiện và tháp tùng anh trong các sự kiện. Họ kết hôn vào tháng 9/2022 - đúng ngày sinh nhật của tài tử. 

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn - Ảnh 5
Bà xã Hoàng Hi Ninh được nhận xét là người giản dị, giỏi giang. Ảnh: Internet

Hồ Ca năm nay 40 tuổi, anh là diễn viên, ca sỹ, nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Tên tuổi của anh vươn lên thành sao hạng A khi đóng vai chính Lý Tiêu Dao trong Tiên kiếm kỳ hiệp năm 2005. Một số tác phẩm ghi dấu ấn của tài tử phải kể đến Lang Gia Bảng, Kẻ ngụy trang, Tiên kiếm kỳ hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Trường săn....

Sự nghiệp thành công là vậy song con đường tình duyên của tài tử không viên mãn. Anh từng có 3 năm hẹn hò nữ diễn viên Tiết Giai Ngưng, hai người chia tay năm 2009. Đến 2014, diễn viên công khai qua lại với Giang Sơ Ảnh, nhưng mối tình này không kéo dài được lâu. Họ “đường ai nấy đi” sau 1 năm.

 

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

Ở độ tuổi U50, kiều nữ Hong Kong đã để lộ dấu vết tuổi tác, đặc biết là mái tóc đã bạc đi nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ca Hồ Ca kết hôn Hoàng Hi Ninh vợ Hồ Ca showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới

Đây là nguyên nhân khiến Ngô Cẩn Khôn 'im hơi lặng tiếng' trong gần hai năm qua?

Đây là nguyên nhân khiến Ngô Cẩn Khôn 'im hơi lặng tiếng' trong gần hai năm qua?

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 2 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 3 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng