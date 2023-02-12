Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

Tuy nhiên, hộp quà bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã trực tiếp phàn nàn hộp quà khá rẻ tiền và không phù hợp với độ nổi tiếng, khối tài sản của Hồ Ca.

Mới đây, một cư dân mạng đăng tải hình ảnh nhận được kẹo hỉ từ phía Hồ Ca cùng lời cảm ơn tới nam diễn viên. Đây là hộp kẹo mà tài tử Lang Gia Bảng đáp lễ, gửi tặng bạn bè và người thân sau khi thông báo kết hôn và sinh con đầu lòng.

Cư dân mạng cũng tìm ra giá cả những món bánh kẹo trong hộp quà và tiết lộ chúng đều có mức giá rất bình dân.

Được biết, hộp gỗ đựng kẹo có thể dễ dàng tìm thấy trên các trang thương mại điện tử với giá khoảng 45,8 NDT (160.000 đồng). Bên trong hộp là kẹo, sô cô la và một chai mật ong không rõ thương hiệu.

Ngay sau đó, người hâm mộ Hồ Ca cho biết đây là hộp quà do người nhà của anh gửi tặng cho người thân thích, bạn bè, không phải đích thân nam tài tử gửi tặng. Một vài ý kiến khác cho rằng đây là bánh kẹo hỉ thay cho lời cảm ơn, không nên buông lời chê bai hay chỉ trích.

Trước đó, vào ngày 31/1, Hồ Ca gây bất ngờ khi thông báo trên Weibo rằng anh đã có vợ và mới đón con gái chào đời. “Tôi làm cha rồi. Mẹ tròn con vuông. Tôi muốn báo tin vui cho mọi người. 20 năm làm nghề, cảm ơn mọi người đã cùng tôi trưởng thành, hy vọng được mọi người hỗ trợ và thấu hiểu hơn”, Hồ Ca viết.

Nam diễn viên tiết lộ vợ anh là người ngoài ngành, để thuận lợi việc sinh nở cho vợ nên đến giờ anh mới thông báo tới công chúng.

Thông tin Hồ Ca có gia đình khiến mạng xã hội Trung Quốc “bùng nổ”. Bài đăng của tài tử thu về hơn 2 triệu lượt thích sau 30 phút đăng tải. Cụm từ về Hồ Ca lần lượt leo hot search Weibo bảng chung, bảng giải trí với gần 15 triệu lượt tiếp cận sau ít phút.

Do muốn giữ kín đời tư, Hồ Ca từ chối nhận lời phỏng vấn truyền thông. Dù vậy, danh tính vợ của tài tử nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Truyền thông Trung Quốc sau đó tiết lộ thông tin vợ Hồ Ca tên Hoàng Hi Ninh, sinh năm 1993. Cô hiện cũng là quản lý của nam diễn viên, thường xuyên xuất hiện và tháp tùng anh trong các sự kiện. Họ kết hôn vào tháng 9/2022 - đúng ngày sinh nhật của tài tử.

Bà xã Hoàng Hi Ninh được nhận xét là người giản dị, giỏi giang. Ảnh: Internet

Hồ Ca năm nay 40 tuổi, anh là diễn viên, ca sỹ, nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Tên tuổi của anh vươn lên thành sao hạng A khi đóng vai chính Lý Tiêu Dao trong Tiên kiếm kỳ hiệp năm 2005. Một số tác phẩm ghi dấu ấn của tài tử phải kể đến Lang Gia Bảng, Kẻ ngụy trang, Tiên kiếm kỳ hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Trường săn....

Sự nghiệp thành công là vậy song con đường tình duyên của tài tử không viên mãn. Anh từng có 3 năm hẹn hò nữ diễn viên Tiết Giai Ngưng, hai người chia tay năm 2009. Đến 2014, diễn viên công khai qua lại với Giang Sơ Ảnh, nhưng mối tình này không kéo dài được lâu. Họ “đường ai nấy đi” sau 1 năm.