'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

Từng được xem là biểu tượng gợi cảm, giờ đây Thư Kỳ lộ mái tóc bạc, ngoại hình được cho là không còn phong độ đỉnh cao.

Mới đây, ông xã Thư Kỳ là Phùng Đức Luân đăng tải hình ảnh hai vợ chồng lên trang cá nhân. Trong bức ảnh, nhiều cư dân mạng bày tỏ không thể nhận ra ngôi sao Nhiếp Ẩn Nương ngày nào.

Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, Thư Kỳ cho biết đột ngột ngừng diễn xuất vài năm trở lại đây là bởi bị dị ứng nặng. Căn bệnh này khiến gương mặt cô mẩn đỏ, sưng phù rất đau đơn. Khán giả cho rằng bệnh tật là nguyên do lớn khiến cho người đẹp già đi và lão hóa nhanh hơn.

Không như nhiều nghệ sĩ khác luôn tìm cách che giấu dấu thời gian trên gương mặt, vóc dáng, Thư Kỳ thừa nhận mình dần già đi. Đa phần khán giả khen Thư Kỳ "sống thật", không phải che đậy việc mình trở nên lão hóa tự nhiên theo thời gian - điều mà không ít nghệ sĩ nữ muốn trốn tránh. Dù vậy, không ít netizens bày tỏ nuối tiếc nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của nữ diễn viên.

Chuyển tới Hồng Kông từ năm 17 tuổi, với dáng vẻ gầy gò và yếu đuối, hiếm ai nghĩ rằng, cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Tân Bắc (Đài Loan) như Thư Kỳ lại có thể vươn lên trở thành một người mẫu, diễn viên nổi tiếng bậc nhất xứ Cảng Thơm chỉ 10 năm sau đó.

Dù không thể gạt bỏ những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ, thì cô nàng diễn viên phim nóng một thời của điện ảnh Hồng Kông ngày nào đã và đang là một trong những nữ diễn viên sáng giá của nhiều bộ phim điện ảnh tên tuổi. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên Phùng Đức Luân.

Nữ diễn viên bên ông xã. Ảnh: Weibo

Hiện sống cùng ông xã trong căn biệt thự có giá hơn 3 triệu USD, Thư Kỳ đang trải qua những tháng ngày an yên nhất. Cô từng chia sẻ: “Chuyện hôn sự của chúng tôi đơn giản như vậy đó. Chúng tôi làm mọi thứ đột ngột đến nhường ấy. Chúng tôi không cần đám cưới và những buổi tiệc”.

“Chúng tôi quen nhau 20 năm và yêu nhau 4 năm qua, không hề suy nghĩ đã trở thành vợ chồng. Chuyện gì trên đời cũng có thể bỏ lỡ nhưng không thể đánh mất người còn lại”, Thư Kỳ từng chia sẻ khi nói về cuộc hôn nhân của mình.

Kiều nữ của làng điện ảnh Hồng Kông và châu Á ngày nào, giờ đây đã thực sự tìm thấy bến bờ cuối của mình bên những điều giản dị và mộc mạc nhất, như cái cách mà cô nàng chẳng ngại ngần chia sẻ những bức ảnh cho dù là kém sắc của mình lên mạng xã hội vậy.