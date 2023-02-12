Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

Theo Sina, mọi việc bắt đầu khi một bài đăng của Vương Vũ Hinh được chia sẻ lại: "8 trừ 5 bằng 3. 8855 thật đáng yêu". Trong tiếng Trung, chữ Ba trong tên của Địch Lệ Nhiệt Ba đọc giống với số 8.

Ngày 12/2, truyền thông Hoa ngữ đưa tin trên trang cá nhân, doanh nhân Vương Vũ Hinh đã lên tiếng bảo vệ danh dự cho Địch Lệ Nhiệt Ba : "Nhiệt Ba rất đáng yêu, mọi người đừng nói bừa", cô viết.

Vương Vũ Hinh sinh ra trong một gia đình tốt, có nền tảng quân đội. Trước đây, Vương Vũ Hinh từng làm tới chức giám đốc Học viện Sơn dầu của Diêm Thành ở tỉnh Giang Tô. Năm 2014, Vương Vũ Hinh đã mở cửa phòng tranh của riêng mình. Khi đó, đã có rất nhiều danh nhân nghệ sĩ trong giới đến chung vui cùng cô ấy.

Khán giả cho rằng Vương Vũ Hinh biết được chuyện tình cảm giữa mỹ nhân tân cương và tình cũ Hoàng Cảnh Du nên mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí, chủ đề này còn trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội Weibo tối 11/2. Do đó, Vương Vũ Hinh phải lên tiếng để bảo vệ Nhiệt Ba.

Đến tháng 11/2018, Vương Vũ Hinh tố nam diễn viên có hành vi bạo lực gia đình đến mức phải ly hôn và anh ngang nhiên đưa bạn gái mới Trương Nghệ Thượng về nhà. Hoàng Cảnh Du còn bị tung tin đổi tình lấy vai diễn.

Mặc dù dính scandal gây xôn xao làng giải trí một thời nhưng sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Cảnh Du không những không tan biến mà anh lại càng nổi tiếng hơn. Anh luôn được ưu ái với vai nam chính, trong đó phải kể tới hai tác phẩm lớn là Điệp Vụ Biển Đỏ và Hành Động Phá Băng.

Vương Vũ Hinh từng tố cáo Hoàng Cảnh Du ngoại tình, bạo lực gia đình. Ảnh: Internet

Sau đó, Hoàng Cảnh Du còn 3 lần được gọi tên, đóng cặp với những nữ minh tinh như Ngô Cẩn Ngôn, Mã Tư Thuần, Địch Lệ Nhiệt Ba. Mặc dù vậy, anh vẫn không được khán giả Trung Quốc yêu mến và thường bị nhắc đến như một ngôi sao ít học, cục cằn. Do đó, người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba rất phản đối những tin đồn tình ái liên quan tới nam diễn viên này.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần vướng tin yêu đương sau khi hợp tác trong tác phẩm truyền hình Hạnh phúc trong tầm tay vào năm 2020. Trong phim, hai ngôi sao sinh năm 1992 có nhiều cảnh quay lãng mạn, ngọt ngào. Ngoài ra, cư dân mạng soi ra mỹ nhân Tân Cương và bạn diễn nam thuê chung vệ sĩ, stylist, hậu trường cũng có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du nhiều lần dính tin đồn hẹn hò. Ảnh: Internet

Đến ngày 10/2, thông tin mỹ nhân Tân Cương mang thai con của Hoàng Cảnh Du làm bùng nổ mạng xã hội Trung Quốc với hơn 10 triệu người theo dõi tin tức. Tuy nhiên, cả phía Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đều phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với nhau.

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư... Gần đây, cô đóng phim Dữ quân sơ tương thức cùng Nhậm Gia Luân. Cô có sự nghiệp phát triển thuận lợi, hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Cô chưa công khai yêu ai.