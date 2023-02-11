Vợ chồng Lục Nghị và Bào Lôi ngọt ngào bên nhau mừng Valentine

Mới đây, cặp đôi diễn viên nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ đồng hành trong bộ ảnh mới, nhân dịp Valentine sắp tới.

Lục Nghị nhiều lần nhắc đến việc anh khó khăn chinh phục Bào Lôi, hoa khôi của khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vóc nhỏ nhắn và tính cách phóng khoáng của Bào Lôi khiến Lục Nghị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Lục Nghị Và Bào Lôi là một trong những cặp nghệ sĩ được ngưỡng mộ nhất giới giải trí Hoa ngữ. Họ quen biết từ thời học đại học, bên nhau hơn 20 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Nam diễn viên điển trai cho hay, anh đã phải rất kiên trì đeo bám, cuối cùng Bào Lôi mới nhận lời yêu nhau sau 1 năm quen biết. Năm 1999, cả hai người tốt nghiệp và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp riêng, thời gian xa cách ngày càng nhiều. Lục Nghị nhanh chóng thành công và nổi tiếng.

Anh tiếp xúc với nhiều “bóng hồng” nhưng nam diễn viên nổi tiếng luôn công khai việc mình đã có bạn gái, và không dành tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai ngoài Bào Lôi. Anh kể rằng, dù đóng phim xa nhà, anh luôn cố gắng liên lạc và trò chuyện với bạn gái.

Còn Bào Lôi, cô cũng nhận được những lời mời đóng phim nhưng không bao giờ muốn xa bạn trai nên quyết định “nghỉ hưu” khá sớm.

Hai người kết hôn khi Lục Nghị bắt đầu bước chân vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí. Lục Nghị luôn trân trọng sự hi sinh của “bà xã” và khen cô là người vợ chu toàn, là chỗ dựa vững chắc cho anh.

Nam diễn viên từng nói anh chưa bao giờ coi Bào Lôi là bà nội trợ. Chỉ cần ở nhà, anh sẽ không để vợ nấu ăn mà đích thân vào bếp. Để tạo cho chồng cảm giác an toàn, cả hai đã có một thỏa thuận ngầm rằng dù sớm hay muộn, Bào Lôi cũng luôn đưa chồng ra sân bay mỗi khi anh đi công tác và đón anh về. Đổi lại, khi trở về nhà, anh là người nấu ăn cho ba mẹ con.

Một số nguồn tin cho hay trong khi không còn đóng phim, Bào Lôi quản lý tài chính, đầu tư tiền kinh doanh bất động sản tại Thượng Hải, công việc rất phát đạt.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Lục Nghị chưa hề dính một tin đồn với kiều nữ nào.

Sau hơn 20 năm bên nhau, Lục Nghị và Bào Lôi có hai cô con gái. Hai cô bé càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu. Con gái lớn của cặp đôi cùng từng tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế” mùa hai. Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nên đã được mời làm gương mặt quảng cáo cho một số nhãn hiệu thời trang.