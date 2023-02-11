Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60

Sao quốc tế 11/02/2023 21:23

Lưu Gia Linh nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm quyến rũ, gây ấn tượng với vóc dáng nuột nà.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lưu Gia Linh hiện đang nghỉ dưỡng ở Maldives cùng người thân, bạn bè. Cô cũng đăng các bức hình diện áo tắm đơn sắc, tận hưởng nắng biển. Gia Linh viết: "Tâm trạng tốt, mọi thứ đều tốt. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ".

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 1
Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 2
Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 3
Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 4

Loạt hình mới của Lưu Gia Linh thu hút nhiều bình luận trên các mạng xã hội. Minh tinh được khen nước da khỏe khi để mặt mộc, vóc dáng cân đối, săn chắc.

Để duy trì nhan sắc, Lưu Gia Linh không chỉ chú trọng chuyện ăn uống, ngủ nghỉ điều độ mà còn giữ thói quen dưỡng da với nhiều bước cầu kỳ. Những sản phẩm làm đẹp của Lưu Gia Linh đều đến từ các thương hiệu cao cấp với giá tiền đắt đỏ.

Bên cạnh đó, qua những bức ảnh đời thường của nữ diễn viên có thể thấy hàng ngày Lưu Gia Linh không makeup quá nhiều mà chỉ trung thành với lối trang điểm tự nhiên. Điều này sẽ giúp làn da có thời gian "nghỉ ngơi" sau khi đã makeup đậm sau khi đi dự sự kiện hoặc khi đóng phim.

Lưu Gia Linh nổi tiếng là nữ diễn viên trẻ cả gương mặt lẫn vóc dáng. Để sở hữu một body săn chắc và dẻo dai, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã chia sẻ rằng chạy bộ và leo núi là 2 hoạt động cô tham gia thường xuyên để giữ gìn dáng vóc. 

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 5
Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 6

Hằng ngày, Lưu Gia Linh giành ra 30 - 40 phút để chạy bộ vào buổi sáng để loại bỏ mỡ thừa cơ thể. Trên Weibo, Gia Linh từng cho biết được truyền cảm hứng vận động từ đàn anh Châu Nhuận Phát. Quá trình chạy mệt nhưng mang cho cô nhiều niềm vui vì được ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành.

Nữ diễn viên còn tập yoga, bơi lội. Hàng tháng, Lưu Gia Linh áp dụng liệu trình thanh lọc và thải độc cơ thể định kỳ.

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 7

Lưu Gia Linh sinh năm 1965, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trên màn ảnh Hồng Kông thập niên 1990 và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Nantes (Pháp), giải Ảnh hậu tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông... Lưu Gia Linh tham gia các bộ phim như Dương Gia Tướng, Triệu Phú Lưu Manh, Hào Môn Phi Yến, A Phi Chính Truyện...

Hiện tại, Lưu Gia Linh không còn tham gia đóng phim thường xuyên nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện quốc tế. Minh tinh 55 tuổi tập trung kinh doanh và được ngợi ca là bà hoàng bất động sản của làng giải trí Hoa ngữ cùng khối tài sản hơn 800 triệu HKD (2,3 nghìn tỉ đồng). Năm 2013, cô từng có mặt trong danh sách Nữ doanh nhân giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ với khối tài sản 650 triệu HKD (1,9 nghìn tỉ đồng).

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60 - Ảnh 8

Nữ minh tinh hàng đầu Hoa ngữu còn được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng tài tử Lương Triều Vỹ. Cặp đôi kết hôn vào năm 2008 sau 2 thập kỷ bên nhau, họ thống nhất không sinh con.

 

 

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua

Căn bệnh phát tác đột ngột vào cả ngày lẫn đêm đã gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống và công việc của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Gia Linh Lương Triều Vỹ sắc vóc Lưu Gia Linh showbiz Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua

Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa'

Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa'

Vợ chồng Lục Nghị và Bào Lôi ngọt ngào bên nhau mừng Valentine

Vợ chồng Lục Nghị và Bào Lôi ngọt ngào bên nhau mừng Valentine

Chỉ qua một tấm ảnh, Ngô Kỳ Long tiết lộ tình trạng hôn nhân với Lưu Thi Thi

Chỉ qua một tấm ảnh, Ngô Kỳ Long tiết lộ tình trạng hôn nhân với Lưu Thi Thi

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong 'Tây du ký': Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành 'nữ cường nhân' trong thương trường

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong 'Tây du ký': Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành 'nữ cường nhân' trong thương trường

Sau khi bị 'phong sát' bị bê bối tình ái, La Chí Tường cố gầy dựng lại sự nghiệp

Sau khi bị 'phong sát' bị bê bối tình ái, La Chí Tường cố gầy dựng lại sự nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 59 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 5 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 6 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng