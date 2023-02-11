Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60

Lưu Gia Linh nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm quyến rũ, gây ấn tượng với vóc dáng nuột nà.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lưu Gia Linh hiện đang nghỉ dưỡng ở Maldives cùng người thân, bạn bè. Cô cũng đăng các bức hình diện áo tắm đơn sắc, tận hưởng nắng biển. Gia Linh viết: "Tâm trạng tốt, mọi thứ đều tốt. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ". Loạt hình mới của Lưu Gia Linh thu hút nhiều bình luận trên các mạng xã hội. Minh tinh được khen nước da khỏe khi để mặt mộc, vóc dáng cân đối, săn chắc.

Để duy trì nhan sắc, Lưu Gia Linh không chỉ chú trọng chuyện ăn uống, ngủ nghỉ điều độ mà còn giữ thói quen dưỡng da với nhiều bước cầu kỳ. Những sản phẩm làm đẹp của Lưu Gia Linh đều đến từ các thương hiệu cao cấp với giá tiền đắt đỏ. Bên cạnh đó, qua những bức ảnh đời thường của nữ diễn viên có thể thấy hàng ngày Lưu Gia Linh không makeup quá nhiều mà chỉ trung thành với lối trang điểm tự nhiên. Điều này sẽ giúp làn da có thời gian "nghỉ ngơi" sau khi đã makeup đậm sau khi đi dự sự kiện hoặc khi đóng phim.

Lưu Gia Linh nổi tiếng là nữ diễn viên trẻ cả gương mặt lẫn vóc dáng. Để sở hữu một body săn chắc và dẻo dai, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã chia sẻ rằng chạy bộ và leo núi là 2 hoạt động cô tham gia thường xuyên để giữ gìn dáng vóc. Hằng ngày, Lưu Gia Linh giành ra 30 - 40 phút để chạy bộ vào buổi sáng để loại bỏ mỡ thừa cơ thể. Trên Weibo, Gia Linh từng cho biết được truyền cảm hứng vận động từ đàn anh Châu Nhuận Phát. Quá trình chạy mệt nhưng mang cho cô nhiều niềm vui vì được ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Nữ diễn viên còn tập yoga, bơi lội. Hàng tháng, Lưu Gia Linh áp dụng liệu trình thanh lọc và thải độc cơ thể định kỳ. Lưu Gia Linh sinh năm 1965, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trên màn ảnh Hồng Kông thập niên 1990 và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Nantes (Pháp), giải Ảnh hậu tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông... Lưu Gia Linh tham gia các bộ phim như Dương Gia Tướng, Triệu Phú Lưu Manh, Hào Môn Phi Yến, A Phi Chính Truyện... Hiện tại, Lưu Gia Linh không còn tham gia đóng phim thường xuyên nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện quốc tế. Minh tinh 55 tuổi tập trung kinh doanh và được ngợi ca là bà hoàng bất động sản của làng giải trí Hoa ngữ cùng khối tài sản hơn 800 triệu HKD (2,3 nghìn tỉ đồng). Năm 2013, cô từng có mặt trong danh sách Nữ doanh nhân giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ với khối tài sản 650 triệu HKD (1,9 nghìn tỉ đồng). Nữ minh tinh hàng đầu Hoa ngữu còn được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng tài tử Lương Triều Vỹ. Cặp đôi kết hôn vào năm 2008 sau 2 thập kỷ bên nhau, họ thống nhất không sinh con.

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ chống chọi bệnh tật trong nhiều năm qua Căn bệnh phát tác đột ngột vào cả ngày lẫn đêm đã gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống và công việc của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-minh-tinh-luu-gia-linh-dien-ao-tam-quyen-ru-khoe-body-nuot-na-o-tuoi-u60-554911.html