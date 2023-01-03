Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa nổi lên nhờ dòng phim thần tượng, cô được khán giả yêu mến bởi nét diễn 'ngô nghê' đáng yêu và khuôn mặt bầu bĩnh. Tuy nhiên, 14 năm lăn lộn trong nghề càng chứng minh cho mọi người thấy Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có vậy. Sau khi tích lũy đủ nhân khí và kinh nghiệm, cô nàng đã có những bước chuyển mình thành công trên con đường tiến vào hàng ngũ diễn viên thực lực.

Trong năm vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hình thành công với thể loại chính kịch với hai dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ . Đặc biệt với vai diễn Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh như đã có một màn thay đổi hình tượng bất ngờ khi 'lột bỏ' những nét dịu dàng của mình trước đây để vào một vai diễn gai góc, cá tính và mạnh mẽ hơn.

Chính vì thế, mới đây, nhân vật Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc trở thành quán quân của BXH nhân vật hot của Maoyan tháng 12/2022. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là nhân vật Tần Thi của Dương Mịch (Định Luật Tình Yêu 80/20) và nhân vật Mai Hiểu Ca của Hồ Ca (Huyện Ủy Đại Viện).

Để có được thành tích nổi bật từ nhân vật Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngại xấu, không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nữ minh tinh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim.