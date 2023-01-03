Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ

Sao quốc tế 03/01/2023 15:15

Mới đây, nhân vật Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ đã xuất sắc lập thành tích khủng trên BXH Maoyan tháng 12/2022.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa nổi lên nhờ dòng phim thần tượng, cô được khán giả yêu mến bởi nét diễn 'ngô nghê' đáng yêu và khuôn mặt bầu bĩnh. Tuy nhiên, 14 năm lăn lộn trong nghề càng chứng minh cho mọi người thấy Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có vậy. Sau khi tích lũy đủ nhân khí và kinh nghiệm, cô nàng đã có những bước chuyển mình thành công trên con đường tiến vào hàng ngũ diễn viên thực lực.

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ - Ảnh 1

Trong năm vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hình thành công với thể loại chính kịch với hai dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Đặc biệt với vai diễn Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh như đã có một màn thay đổi hình tượng bất ngờ khi 'lột bỏ' những nét dịu dàng của mình trước đây để vào một vai diễn gai góc, cá tính và mạnh mẽ hơn.

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ - Ảnh 2

Chính vì thế, mới đây, nhân vật Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc trở thành quán quân của BXH nhân vật hot của Maoyan tháng 12/2022. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là nhân vật Tần Thi của Dương Mịch (Định Luật Tình Yêu 80/20) và nhân vật Mai Hiểu Ca của Hồ Ca (Huyện Ủy Đại Viện).

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ - Ảnh 3

Để có được thành tích nổi bật từ nhân vật Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngại xấu, không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ - Ảnh 4

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nữ minh tinh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim.

Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át

Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bảng xếp hạng top 5 nữ chính phim truyền hình Hoa Ngữ xuất sắc nhất năm nay do cư dân mạng bình chọn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ Dương Mịch Hồ Ca sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át

Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng