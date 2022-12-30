Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Sao quốc tế 30/12/2022 11:19

Mới đây, trang cá nhân của dự án Dữ Phượng Hành đã tung ra bản teaser giới thiệu 2 nhân vật chính do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận. Được biết, video này được đăng tải nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Bên cạnh 2 dự án chính kịch lên sóng thành công trong năm nay, Triệu Lệ Dĩnh vừa có dự án cổ trang mới đóng máy Dữ Phượng Hành. Được biết, dự án đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chính vì thế những thông tin liên quan đến dự án luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent - Ảnh 1

Mới đây, trang cá nhân của dự án Dữ Phượng Hành đã tung ra bản teaser giới thiệu 2 nhân vật chính do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận. Được biết, video này được đăng tải nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Mặc dù đoạn teaser khá ngắn chỉ vài chục giây nhưng đã khiến khán giả vô cùng thích thú bởi cảnh thiên nhiên sông nước đầy hữu tình. Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với nhan sắc cực phẩm trong trang phục cổ trang hồng y, còn Lâm Canh Tân trong trang phục sắc trắng ngồi thưởng trà hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, còn nhá hàng khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi, dù góc quay khá xa nhưng vẫn khiến khán giả phấn khích vì chuyện tình của họ khá nên thơ giữa cảnh núi rừng hùng vĩ.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent - Ảnh 2

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent - Ảnh 3

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent - Ảnh 5

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video Triệu Lệ Dĩnh tham gia một cuộc phỏng vấn nói về bộ phim Hữu Phỉ. Theo đó, nàng tiểu hoa đã nhận một phần lỗi về phía mình khi bộ phim Hữu Phỉ không có kết quả cao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao hoa ngữ Dữ Phượng Hành cbiz

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