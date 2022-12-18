Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn. Theo đó, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong tạo hình hồng y với chi chít vết thương trên mặt. Bộ trang phục có vẻ khá phù hợp với cô nàng khi tô bật lên làn da trắng. Những vết thương chi chít có vẻ như cô nàng đang thực hiện một phân cảnh chiến đấu.

Sau một thời gian trì hoãn vì chưa tìm kiếm được nam chính, mới đây, đoàn phim Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) của Triệu Lộ Tư , Vương An Vũ đã bắt đầu ghi hình những cảnh đầu tiên, tạo hình dàn cast chính cũng lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Dù xuất hiện với tạo hình cổ trang đẹp mãn nhãn khiến công chúng không khỏi ngớt lời khen ngợi, thế nhưng, cô nàng vẫn được cho là có trang phục ‘đụng hàng’ với các đàn chị trước đó.

Tuy nhiên hình ảnh này khiến khán giả gợi nhớ đến tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong dự án Dữ Phượng Hành trước đó. Cũng là tạo hình hồng y và vô số vết thương trên người nhưng Triệu Lệ Dĩnh được khen dù có phần tơi tả nhưng vẫn trông rất ngầu và thần thái ngút ngàn hơn tạo hình của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lệ Dĩnh được khen dù có phần tơi tả nhưng vẫn trông rất ngầu và thần thái ngút ngàn hơn tạo hình của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên, tạo hình của Triệu Lộ Tư đụng hàng với các mỹ nhân khác, Trước đó, tạo hình trang phục của Triệu Lộ Tư có nhiều nét tương đồng với Bạch Lộc trong bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh. Sau khi tìm hiểu thì netizen phát hiện cả hai bộ phim đều có chung stylist nên khiến cho hai nàng tiểu hoa bị đặt lên bàn cân so sánh trong tạo hình này.

Tạo hình trang phục của Triệu Lộ Tư có nhiều nét tương đồng với Bạch Lộc trong bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.