Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn

Sao quốc tế 16/12/2022 14:14

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư cùng Vương An Vũ bắt trend làm trò cực ăn ý khiến dân tình cười nghiêng ngã.

Những ngày qua, dự án Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) do Triệu Lộ TưVương An Vũ đóng chính đã chính thức khai máy. Cặp đôi đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các khán giả, đặc biệt là những hình ảnh hậu trường của cả hai khi xuất hiện cùng nhau.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp ngút ngàn, cô nàng vừa ăn bánh vừa nhún nhảy trông vô cùng đáng yêu. Trong khi đó, Vương An Vũ được thấy đứng đằng sau nữ diễn viên, cả hai tương tác trông rất ăn ý và thân mật. Qua hình ảnh hậu trường, cư dân mạng cũng đang đoán rằng nàng tiểu hoa đang rủ rê bạn diễn cùng quay “tik tok” bởi cô nàng vốn nổi tiếng với các clip bắt trend trên Douyin.

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 1Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 2

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend douyin cực hài hước - Ảnh: Internet

Trong phân cảnh khác, cặp đôi Thần Ẩn có cảnh quay cùng nhau, ánh mắt Vương An Vũ khi nhìn Triệu Lộ Tư tràn ngập sự dịu dàng, mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 4

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 5
Cặp đôi có khoảnh khắc chung khung hình cực ngọt ngào - Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội cũng truyền tay nhau bức ảnh Vương An Vũ đang bồng bế Triệu Lộ Tư trong tạo hình tóc trắng, dân tình không khỏi phấn khích vì trông cực tình cảm. Nhiều người bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ nhanh lên sóng trong thời gian tới để chứng kiến màn chemsistry đỉnh cao của cặp đôi.

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 6
 Vương An Vũ đang bồng bế Triệu Lộ Tư trong tạo hình tóc trắng cực tình cảm - Ảnh: Internet

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 7
Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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