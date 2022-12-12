Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư bất ngờ 'tái hợp' với Ngô Lỗi trong một cảnh quay của Thần Ẩn, chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc khiến netizen náo loạn khi Triệu Lộ Tư bất ngờ ‘tái hợp’ với Ngô Lỗi trong dự án Thần Ẩn.

Trong năm vừa qua, dự án Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đã xuất sắc nhận nhiều giải thưởng lớn nhờ vào diễn xuất ăn ý, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính. Sau thành công đó, nhiều fan couple Ngô Lộ Khả Đào (fan couple của Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi) liên tục đẩy thuyền với hy vọng cặp đôi sẽ tái hợp trong dự án mới. Sau Tinh Hán Xán Lạn, fan liên tục đẩy thuyền với hy vọng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sẽ tái hợp trong dự án mới - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc khiến netizen náo loạn khi Triệu Lộ Tư bất ngờ ‘tái hợp’ với Ngô Lỗi trong dự án Thần Ẩn. Được biết, những ngày qua, nàng tiểu hoa bắt đầu vào phim trường của dự án này. Trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư ‘nên duyên’ cùng Vương An Vũ, cũng như tái hợp với Lý Quân Nhuệ sau dự án Tinh Hán Xán Lạn.

Triệu Lộ Tư bất ngờ ‘tái hợp’ với Ngô Lỗi trong dự án Thần Ẩn qua bàn tay phù phép của fan couple- Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều khán giả tinh mắt phát hiện ra trên thực tế đây chỉ là ảnh ghép do 'bàn tay phù phép' của fan couple vì quá hâm mộ cặp đôi. Trang phục của Ngô Lỗi trong bức ảnh này đích thị là tạo hình nhân vật Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn. Trong khi đó, cảnh của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn đã được đăng tải trước đó và hoàn toàn không có bóng dáng Ngô Lỗi. Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải).

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet Theo đó nội dung chính chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm (Triệu Lộ Tư) là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo. Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng. Hiện tại, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ ‘chung khung hình’ vẫn đang được lan truyền rộng rãi và náo loạn cộng đồng mạng. Các khán giả tiếp tục hy vọng và hóng chờ cặp đôi này tái hợp trong tương lai không xa.

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