Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 09/12/2022 14:16

Sau thời gian ‘thả hint’ khởi quay, mới đây, dự án Thần Ẩn đã chính thức tổ chức lễ khai máy tại Hoành Điếm, công bố dàn cast chính thức của bộ phim.

Sau thời gian ‘thả hint’ khởi quay, mới đây, dự án Thần Ẩn đã chính thức tổ chức lễ khai máy tại Hoành Điếm, công bố dàn cast chính thức của bộ phim như Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi,…Được biết, đây là dự án cấp S+ do Tencent đầu tư sản xuất, có biên kịch của các phim ăn khách như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Đại Đường Vinh Diệu...và đạo diễn của Trần Tình Lệnh, Thả Thính Phương Minh...Bên cạnh đó, khâu sản xuất sẽ do ekip trước đây từng hợp tác với Hộc Châu Phu Nhân, Thiên Cổ Quyết Trần, Thả Thi Thiên Hạ...

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2
Dự án Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy - Ảnh: Internet

Được biết, đây là dự án được cho là đo ni đóng giày cho "thánh nữ xuyên không" Triệu Lộ Tư, chính vì thế, ngay khi xuất hiện trong những hình ảnh về tạo hình đầu tiên, cô nàng nhận hết lời khen ngợi với vẻ ngoài xinh đẹp, tựa tiên nữ.

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 3Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 4Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 5

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư trong lễ khai máy - Ảnh: Internet

 

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 7
Tạo hình của Triệu Lộ Tư nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Ban đầu, nam chính được đồn đoán là Tỉnh Bách Nhiên, nhưng cuối cùng đoàn phim lại lựa chọn Vương An Vũ. Anh chàng là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng đang từng bước vươn lên với nhiều vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, qua những hình ảnh tạo hình đầu tiên được hé lộ, Vương An Vũ được cho là visual không hợp với tạo hình cổ trang

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 8
Vương An Vũ trong lễ khai máy - Ảnh: Internet

 

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 9
Vương An Vũ được cho là visual không hợp với tạo hình cổ trang - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cái tên gây chú ý không kém trong tác phẩm này chính là Lý Quân Nhuệ. Nhiều khán giả háo hức vì anh chàng sẽ tái hợp cùng Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn. Với tạo hình nổi bật đầy khí chất, anh chàng được cho là có nguy cơ bật lại nam chính Vương An Vũ.

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 10
Lý Quân Nhuệ trong lễ khai máy - Ảnh: Internet

 

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 11
Lý Quân Nhuệ tái hợp với Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 12
Thần Ẩn được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin và những hình ảnh hậu trường tiếp theo của dự án Thần Ẩn trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Lý Quân Nhuệ Thần Ẩn sao hoa ngữ

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