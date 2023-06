Thần Ẩn chính thức làm lễ khai máy, 'chốt đơn' dàn cast chính, Lý Quân Nhuệ tiếp tục làm 'nam phụ' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn

Sau thời gian ‘thả hint’ khởi quay, mới đây, dự án Thần Ẩn đã chính thức tổ chức lễ khai máy tại Hoành Điếm, công bố dàn cast chính thức của bộ phim như Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi,…Được biết, đây là dự án cấp S+ do Tencent đầu tư sản xuất, có biên kịch của các phim ăn khách như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Đại Đường Vinh Diệu...và đạo diễn của Trần Tình Lệnh, Thả Thính Phương Minh...Bên cạnh đó, khâu sản xuất sẽ do ekip trước đây từng hợp tác với Hộc Châu Phu Nhân, Thiên Cổ Quyết Trần, Thả Thi Thiên Hạ...