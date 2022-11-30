Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' nhan sắc trong Đêm Hội Weibo trước một mỹ nhân U50 'người quen'?

Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo chính thức diễn ra đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xuất hiện lộng lẫy trong trang phục thảm đỏ nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' nhan sắc trước một mỹ nhân U50 'người quen'.

Vừa qua, Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo chính thức diễn ra đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều ngôi sao đình đám cũng như những ngôi sao trẻ đang được chú ý hiện nay. Không khí của đêm hội nóng hơn bao giờ hết với màn ‘đọ sắc’ trên thảm đỏ của các mỹ nhân nổi tiếng Hoa Ngữ trong đầm dạ hội lộng lẫy, có nhiều lời khen và cũng không ít lời chê bai. Khác với hình ảnh trong những sự kiện trước đó, hình ảnh Triệu Lộ Tư trên thảm đỏ nhận về nhiều lời chê bai. Đặc biệt, trang phục mà nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn diện trên thảm đỏ bị đánh giá cực thấp. Có ý kiến còn cho rằng chất vải, hoa văn của trang phục còn thua ga giường nhà họ.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Dù diễn xuất có thể bị khen chê, đời tư thì bị chỉ trích vì hay "cọ nhiệt" người khác nhưng Triệu Lộ Tư thường xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình xinh đẹp, chỉn chu. Có lúc cô nàng sẽ ngọt ngào như em gái nhà bên, có lúc lại cực kỳ quyến rũ. Lần này, nhan sắc và khí chất của "mỹ nhân xuyên không" đã bị hạ điểm. Xuất hiện trong đêm hội, Triệu Lệ Dĩnh mặc một bộ váy dạ hội màu vàng lấp lánh và để kiểu tóc xoăn gợn sóng. Không biết có phải vì muốn quảng bá cho phim Gió thổi bán hạ vừa lên sóng hay không mà Triệu Lệ Dĩnh lại chọn một tạo hình có phần tương đồng cao với nhân vật mình thể hiện trong phim. Rất tiếc cho nữ diễn viên là trong phim 'hợp vai' bao nhiêu thì bên ngoài, tạo hình này đã cộng thêm một lượng tuổi khá lớn cho Triệu Lệ Dĩnh, khiến cô 'dừ' đi trông thấy.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Trong khi Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ‘flop thảm’ vì trang phục trên thảm đỏ thì nữ diễn viên Tăng Lê lại khiến khán giả xuýt xoa với trang phục trong đêm hội của mình. Mặc dù khoác lên mình bộ váy nhiều màu sặc sỡ, thế nhưng nữ diễn viên U50 vẫn nhận được vô số lời khen ngợi. Những màu sắc nổi bật không khiến Tăng Lê bị sến mà còn giúp làm tăng lên vẻ đẹp và khí chất hiếm gặp của cô. Tăng Lê - Ảnh: Internet Được biết, diễn viên Tăng Lê là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa Ngữ khi hai lần vào vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Không những thế, mỹ nhân còn đóng vai mẹ của Triệu Lệ Dĩnh trong dự án Dữ Phượng Hành. Chính vì thế, không ít khán giả cho rằng nhan sắc của ‘mẹ’ Tăng Lê lấn lướt cả nhan sắc của hai cô con gái Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư.

Lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cục súc, thẳng tay đánh bạn diễn, thực hư ra sao? Trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip cho thấy Triệu Lệ Dĩnh khá nóng nảy, cục súc khi thẳng tay tác động vật lý với bạn diễn.

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