Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian ly hôn

Sao quốc tế 23/11/2022 19:48

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong từng là cặp vợ chồng khiến khán giả tiếc nuối khi chuyện tình có cái kết không trọn vẹn. Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi bất ngờ nhận được tin vui lớn sau ly hôn khiến khán giả bàn tán xôn xao.

Minh Lan Truyện từng là bộ phim ‘se duyên vợ chồng’ cho Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong. Thời điểm bộ phim lên sóng vào năm 2018 đã mở ra “hot trend” về dòng phim thời Tống trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Không những thế bộ phim là quán quân rating của đài Hồ Nam, quán quân view online cùng năm và được đề cử nhiều giải thưởng quan trọng của Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 25. Đồng thời, đây còn là một trong những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian ly hôn - Ảnh 1
Minh Lan Truyện từng là bộ phim ‘se duyên vợ chồng’ cho Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đưa ra thông tin, bộ phim Minh Lan Truyện được Khốc Vân chứng nhận đạt kỷ lục rating cao nhất trong 5 năm gần đây của dòng phim cổ trang với 1.9979%. Có thể thấy, dù đã hơn 5 năm lên sóng, bộ phim vẫn dành được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đặc biệt là các tình tiết và nhân vật trong phim vẫn được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian ly hôn - Ảnh 2
Minh Lan Truyện được Khốc Vân chứng nhận đạt kỷ lục rating cao nhất trong 5 năm gần đây của dòng phim cổ trang - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả công nhận đây là một bộ phim đẹp trọn vẹn. Từ nhân vật, thước phim, góc quay, lời thoại, trang phục đều rất chỉn chu và có đầu tư, có dụng ý. Các nhân vật trong phim đều rất thật, rất đời, không ai hoàn hảo, cũng không ai là phản diện hoàn toàn. Nội dung phim ẩn chứa nhiều bài học nhân sinh, chỉ dạy cách ứng xử trong cuộc sống. Đặc biệt, diễn xuất ấn tượng của Triệu Lệ Dĩnh như mảnh ghép lớn nhất, phù hợp nhất giúp cho bộ phim thêm trọn vẹn.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian ly hôn - Ảnh 3
Diễn xuất ấn tượng của Triệu Lệ Dĩnh như mảnh ghép lớn nhất, phù hợp nhất giúp cho bộ phim thêm trọn vẹn cho bộ phim - Ảnh: Internet

Minh Lan Truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Biết Không? Biết Không? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan - thiếu nữ con nhà quan thời Bắc Tống cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp và Tề Hành. Sớm mồ côi mẹ, Minh Lan phải sống trong cảnh mẹ cả không thương, tỷ muội khó chơi, phụ thân không coi trọng. Cô che giấu tất cả sự thông minh của mình, chịu đựng chèn ép trưởng thành để báo thù cho mẹ ruột.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian ly hôn - Ảnh 4
Minh Lan Truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Biết Không? Biết Không? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm - Ảnh: Internet

Minh Lan quen biết nhị công tử Ninh Viễn Hầu Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp từng giúp đỡ, cũng từng gây khó dễ nhưng sớm đã động lòng với sự thông minh, sắc sảo, kiên cường ẩn giấu phía sau sự cô đơn yếu đuối của Minh Lan. Sau khi kết hôn với Cố Diệp, Minh Lan quản lý gia nghiệp, chỉnh đốn hầu phủ, trừ gian nịnh đạo chích, phu thê hai người tháo gỡ hiểu lầm, tình cảm sâu sắc quyến luyến. Kết thúc Minh Lan cùng trượng phu giúp đỡ minh quân củng cố chính quyền, hai người cũng sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

 

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