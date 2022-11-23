Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhận tin vui lớn sau khoảng thời gian ly hôn

Minh Lan Truyện từng là bộ phim ‘se duyên vợ chồng’ cho Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong. Thời điểm bộ phim lên sóng vào năm 2018 đã mở ra “hot trend” về dòng phim thời Tống trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Không những thế bộ phim là quán quân rating của đài Hồ Nam, quán quân view online cùng năm và được đề cử nhiều giải thưởng quan trọng của Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 25. Đồng thời, đây còn là một trong những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh.

Minh Lan Truyện từng là bộ phim ‘se duyên vợ chồng’ cho Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đưa ra thông tin, bộ phim Minh Lan Truyện được Khốc Vân chứng nhận đạt kỷ lục rating cao nhất trong 5 năm gần đây của dòng phim cổ trang với 1.9979%. Có thể thấy, dù đã hơn 5 năm lên sóng, bộ phim vẫn dành được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đặc biệt là các tình tiết và nhân vật trong phim vẫn được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.