Hé lộ một nhân vật là thần tượng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu năm nay?

Sở hữu lưu lượng fan đông đảo, là thần tượng khiến nhiều khán giả u mê, thế nhưng, ít ai biết Triệu Lệ Dĩnh cũng có idol cho riêng mình.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt tiểu hoa nổi bật của truyền hình Hoa Ngữ. Sở hữu lưu lượng fan đông đảo, là thần tượng khiến nhiều khán giả u mê, thế nhưng, ít ai biết nàng tiểu hoa cũng có idol cho riêng mình.

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu lưu lượng fan đông đảo - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một sự kiện kỷ niệm trăm năm hoạt hình Trung Quốc, tạo hình hoạt hình của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện bên cạnh nhân vật Natra trong trang phục thảm đỏ. Được biết, idol của mỹ nhân không ai khác chính là nhân vật Natra trong phim hoạt hình ăn khách Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế.

Tạo hình hoạt hình của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện bên cạnh nhân vật Natra trong trang phục thảm đỏ - Ảnh: Internet

Trong phim hoạt hình này có một câu nói khiến Triệu Lệ Dĩnh rất thích thú: “Mệnh tôi là do tôi quyết định, không phải do trời”. Theo nàng tiểu hoa, câu nói này đã truyền rất nhiều cảm hứng cho cô nàng, kích thích tinh thần chiến đấu và cho bản thân cô rất nhiều sức mạnh để hoàn thành công việc. Chính vì thế, những dự án gần đây, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên có những dự án hóa thân thành nữ cường mạnh mẽ và không ngại lăng xả cho công việc phim ảnh.

Nhân vật Natra truyền cảm hứng cho công việc Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều - Ảnh: Internet

Được biết, dự án Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế lên sóng vào năm 2019 và Triệu Lệ Dĩnh cũng yêu thích bộ phim này từ lúc đó. Chính vì thế, nhiều khán giả sau khi xem xong khoảnh khắc này không khỏi bật cười vì sau bao nhiêu năm idol Triệu Lệ Dĩnh của mình đu idol Natra cuối cùng đã thành công.

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân Một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra một chi tiết cho thấy Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch lại vượt qua được ‘kỳ phùng địch thủ’ Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

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