Vừa đóng máy, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã lập thành tích khủng

Trang mạng xã hội xứ Trung đưa tin, video mà Dữ Phượng Hành tung ra vào ngày đóng máy đã lập thành tích khủng.
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Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng máy vào ngày 4/11 vừa qua sau khoảng thời gian khá dài khởi quay. Ngay sau đó, đoàn phim đã tung video hậu trường nhân ngày đóng máy nhận được sự đông đảo quan tâm của công chúng.
Mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung đưa tin, video mà Dữ Phượng Hành tung ra vào ngày đóng máy đã phá 30 triệu lượt xem trong thời gian ngắn và còn lọt top hot search vào một ngày sau đó. Nhiều khán giả cho rằng đây là một điều có thể minh chứng khả năng có thể bạo của bộ phim Dữ Phượng Hành. Được biết, đây là dự án phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim tiên hiệp của Triệu Lệ Dĩnh và còn là màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của nàng tiểu hoa và bạn diễn Lâm Canh Tân.
Xét về ưu điểm, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành được khán giả đánh giá đẹp mắt, toát lên khí chất của nhân vật nữ chính. Thêm nữa, nhà sản xuất khá khôn ngoan khi cho cô tái hợp Lâm Canh Tân. Bởi trước đó trong Sở Kiều Truyện cả hai kết hợp rất ăn ý và tạo ra một bom tấn phim với hơn 20 tỉ lượt xem của màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ vào năm 2017. Thế nên phần trở lại này, nhiều khán giả tin tưởng họ có thể làm tốt vai diễn.
Không những thế, còn có thông tin phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã bàn bạc và quyết định thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Việc này không chỉ nhằm giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về cái kết còn dang dở của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Sở Kiều trong Sở Kiều Truyện trước đó mà còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức lên sóng cũng như những thông tin tiếp theo về hậu trường phim.