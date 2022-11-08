Vừa đóng máy, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã lập thành tích khủng

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng máy vào ngày 4/11 vừa qua sau khoảng thời gian khá dài khởi quay. Ngay sau đó, đoàn phim đã tung video hậu trường nhân ngày đóng máy nhận được sự đông đảo quan tâm của công chúng.

Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân trong buổi đóng máy - Ảnh: Internet

Mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung đưa tin, video mà Dữ Phượng Hành tung ra vào ngày đóng máy đã phá 30 triệu lượt xem trong thời gian ngắn và còn lọt top hot search vào một ngày sau đó. Nhiều khán giả cho rằng đây là một điều có thể minh chứng khả năng có thể bạo của bộ phim Dữ Phượng Hành. Được biết, đây là dự án phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim tiên hiệp của Triệu Lệ Dĩnh và còn là màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của nàng tiểu hoa và bạn diễn Lâm Canh Tân.