Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này?

Sao quốc tế 07/11/2022 19:01

Trên mạng xã hội vừa cập nhật thông tin, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh đã đổi tên mới thành Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) trên nền tảng IQIYI lẫn trang weibo chính thức của bộ phim.

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình liên tục trong các dự án phim ảnh với những thành tích nổi bật. Sau bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã lên sóng nhận được nhiều lời khen ngợi thì sắp tới đây nàng tiểu hoa cũng có thêm một dự án mới sắp lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này? - Ảnh 1
Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Bộ phim Dã Man Sinh Trưởng là câu chuyện xoay quanh cô gái Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) vừa được sinh ra đời thì mẹ cô đã mất vì khó sinh, người bố lại không quan tâm ngó ngàng đến con gái, vô tình khiến cho Hứa Bán Hạ lớn lên với tính cách cứng cỏi, liều lĩnh và dám xông pha, đương đầu với mọi thử thách. Với hai tay trắng làm nên sự nghiệp, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị thế cao trong ngành công nghiệp thép.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bán Hạ trong Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội vừa cập nhật thông tin, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh đã đổi tên mới thành Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) trên nền tảng IQIYI lẫn trang weibo chính thức của bộ phim.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này? - Ảnh 3
Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh đã đổi tên mới thành Phong Xuy Bán Hạ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả tinh mắt nhận ra việc đổi tên này một lần nữa cho thấy Triệu Lệ Dĩnh rất có duyên với những bộ phim có tên phim gắn với tên nhân vật mình đảm nhận. Trước đó, những bộ phim mang tên nhân vật của nàng tiểu hoa như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Lục Trinh Truyền Kỳ, Minh Lan Truyện,…đều rất thành công  khi lên sóng.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này? - Ảnh 4
Nhiều khán giả tinh mắt nhận ra việc đổi tên này một lần nữa cho thấy Triệu Lệ Dĩnh rất có duyên với những bộ phim có tên phim gắn với tên nhân vật mình đảm nhận - Ảnh: Internet

Thế nên nhiều khán giả cho rằng đây là tín hiệu may mắn, nếu Phong Xuy Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng) một khi lên sóng sẽ thành công như những dự án trước đó của Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí có khả năng vượt mặt phim Cám Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này? - Ảnh 5
Nhiều khán giả cho rằng việc đổi tên là tín hiệu may mắn phim của Triệu Lệ Dĩnh có khả năng vượt mặt phim của Dương Mịch nếu lên sóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phải đợi bộ phim chính thức lên sóng thì mới đánh giá chính xác được liệu Triệu Lệ Dĩnh có chuyển hình thành công và có thực sự vượt mặt được bộ phim có rating cao khi vừa lên sóng 3 tập đầu của Dương Mịch hay không.

 

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