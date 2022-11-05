Dữ Phượng Hành chính thức đóng máy, Lâm Canh Tân bật khóc nức nở, Triệu Lệ Dĩnh ôm chầm bạn diễn an ủi, cũng không quên làm một điều khiến fan couple hú hét?

Sau hơn nhiều tháng khởi quay thì vào ngày 4/11 mới đây, bộ phim Dữ Phượng Hành đã chính thức hoàn tất quá trình quay và tổ chức tiệc mừng đóng máy trong khoảnh khắc dâng trào cảm xúc, các diễn viên lần lượt bày tỏ tình cảm của mình.

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm Sở Kiều Truyện. Ngay sau khi thông tin cả hai tái hợp trong dự án mới được công bố, cư dân mạng ngày đêm ngóng trong từng động thái của đoàn phim.

Trong hình ảnh đóng máy được đăng tải có thể thấy loạt khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng đáng yêu của đoàn phim gắn kết với nhau như người một nhà, xuyên suốt quá trình ghi hình luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

Khoảnh khắc đóng máy của đoàn phim Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Đặc biệt trong buổi đóng máy, nam chính Lâm Canh Tân đã xúc động bật khóc nức nở, Triệu Lệ Dĩnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm chầm an ủi bạn diễn và cũng không quên cùng những người khác trêu chọc mỹ nam.

Triệu Lệ Dĩnh thấy Lâm Canh Tân bật khóc cũng nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm chầm an ủi bạn diễn - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh cũng không quên cùng những người khác trêu chọc Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả chọc Lâm Canh Tân mừng đến phát khóc vì cuối cùng cũng được ‘giải cứu’ khỏi sông băng sau 5 năm Sở Kiều Truyện. Được biết, có thông tin phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Việc này không chỉ nhằm giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về cái kết của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Sở Kiều mà còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim.

Nhiều khán giả chọc Lâm Canh Tân mừng đến phát khóc vì cuối cùng cũng được ‘giải cứu’ khỏi sông băng sau 5 năm Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Một số khán giả khác dành lời khen "có cánh" cho nhan sắc đỉnh cao của hai diễn viên bất chấp ống kính của các tay săn ảnh bù đấp cho poster phim trước. Được biết, trước đó, đoàn phim đã tung poster phim đã khiến không ít khán giả tức giận vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt thần tượng.

Poster Dữ Phượng Hành công bố trước đó gây phẫn nộ - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đẹp bất chấp ảnh leak - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ bộ phim Dữ Phượng Hành lên sóng để có thể gặp lại cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm tái hợp.