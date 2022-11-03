Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này?

Sao quốc tế 03/11/2022 16:25

Bộ phim Dữ Phượng Hành được nhiều khán giả nồng nhiệt quan tâm dù đang trong quá trình quay nhưng cũng khiến Triệu Lệ Dĩnh lao đao vì điều này.

Sau thành công của bộ phim Sở Kiều Truyện, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành. Dù bộ phim được nhiều khán giả nồng nhiệt quan tâm nhưng cũng là một áp lực của Triệu Lệ Dĩnh trước cái bóng thành công quá lớn của bom tấn Sở Kiều Truyện vào năm 2017.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành và Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Với dự án này, Triệu Lệ Dĩnh đã dành toàn tâm toàn lực để quay bộ phim. Cô đã sắp xếp mọi công việc để dành toàn bộ thời gian còn lại cho đoàn phim. Về cơ bản, Triệu Lệ Dĩnh đã quay phim trong suốt tháng 8 vừa qua.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đã dành toàn tâm toàn lực để quay bộ phim Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Được biết, để tăng sự hấp dẫn của bộ phim, đoàn phim Dữ Phượng Hành đã thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân để thỏa mãn sự mong đợi của khán giả về cái kết bỏ ngõ của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Sở Kiều trong Sở Kiều Truyện. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh từng có ‘tiền sử’ chấn thương cột sống cộng thêm sức khỏe giảm sút sau sinh. Thế nên, nàng tiểu hoa phải dồn gấp đôi công lực để thực hiện cảnh quay.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh phải cố gắng thực hiện cảnh quay khó dù có tiền sử bị chấn thương - Ảnh: Internet

Không những thế, nội dung phim Dữ Phượng Hành kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 4
Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Còn về nội dung của Sở Kiều Truyện kể về thiếu nữ nô tịch Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) bị đưa tới trường săn cho quý tộc săn bắn giải trí, may mắn được Thế tử Yến Tuân (Đậu Kiêu) ngầm cứu. Sau đó, nàng bị đưa vào nhà Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân), được chú ý và huấn luyện nghiêm khắc. Tranh đấu giữa các môn phiệt khiến cả ba rơi vào vòng hỗn chiến thảm sát. Sở Kiều dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Vũ Văn Nguyệt, cũng thấy bản chất thay đổi của Yến Tuân.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 5
Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Như vậy, dựa vào nội dung, khán giả có thể thấy, phim có nét tương đồng giữa Dữ Phượng Hành và Sở Kiều Truyện. Đặc biệt, vai diễn lần này, Triệu Lệ Dĩnh cũng vào vai một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh đang trong giai đoạn chứng minh với công chúng bản thân chuyển hình với các dạng vai mới. Chính vì thế, cái khó của nàng tiểu hoa là phải diễn xuất làm sao để nhân vật Thẩm Ly vừa toát lên đúng tính cách nhân vật vừa không lặp lại hình ảnh của nàng Sở Kiều trước đó.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 6
 Cái khó của Triệu Lệ Dĩnh là phải diễn xuất làm sao để nhân vật Thẩm Ly vừa toát lên đúng tính cách nhân vật vừa không lặp lại hình ảnh của nàng Sở Kiều trước đó - Ảnh: Internet

Không những thế, thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh chưa có tác phẩm cổ trang nào ấn tượng. Thậm chí bộ phim Hữu Phỉ được chiếu năm 2020 vừa qua, cô bị chê diễn xuất không ăn ý với bạn diễn Vương Nhất Bác. Chính vì thế, càng gia tăng áp lực đối với Triệu Lệ Dĩnh buộc bộ phim Dữ Phượng Hành phải thành công để không đi lùi so với những mỹ nhân cùng lứa.

Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh một phen lao đao vì điều này? - Ảnh 7
Bộ phim Dữ Phượng Hành Triệu Lệ Dĩnh buộc phải thành công để không đi lùi so với những mỹ nhân cùng lứa - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Dữ Phượng Hành đang trong quá trình quay những cảnh quay cuối cùng. Các khán giả tiếp tục chờ đợi ngày bộ phim chính thức lên sóng để đón xem liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự lột xác và mang đến điều gì bất ngờ cho khán giả hay không.

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