Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp chen chân vào chuyện tình cảm của đàn em kém nổi qua một chi tiết?

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh là ‘tiểu tam’ xen vào chuyện tình cảm của Uông Tịch Triều và Trần Đô Linh qua một chi tiết.
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Triệu Lệ Dĩnh là một trong những lưu lượng công chúng quan tâm hiện nay. Bên cạnh những dự án phim thì chuyện đời tư của nàng tiểu hoa luôn được công chúng chú ý, đặc biệt là chuyện tình cảm từ sau ly hôn chồng cũ Phùng Thiệu Phong.
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh là ‘tiểu tam’ xen vào chuyện tình cảm của Uông Tịch Triều và Trần Đô Linh. Cụ thể, vào dịp sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, Uông Tịch Triều được bắt gặp đổi ảnh đại diện hình của Triệu Lệ Dĩnh. Người này cho rằng hàng động này của nam diễn viên vượt xa mối quan hệ bạn đồng nghiệp thông thường nên rất có khả năng hai người đang ngầm có mối quan hệ đặc biệt với nhau.
Chuyện không có gì đáng nói nếu Uông Tịch Triều không vướng tin đồn hẹn hò Trần Đô Linh. Được biết, cả hai từng hợp tác trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có tin đồn cả hai quen nhau được nửa năm và có nhiều đồ đôi cùng phong cách chụp hình, cùng check – in một địa điểm.
Thông tin trên gây xôn xao cộng đồng mạng, tuy nhiên các fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cho rằng tin đồn Triệu Lệ Dĩnh xen vào mối quan hệ Uông Tịch Triều và Trần Đô Linh là sai sự thật. Được biết, Uông Tịch Triều là fan cứng lâu năm của Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai từng hợp tác trong Tân Thục Sơn Chiến Kỷ vào năm 2015. Bản thân anh luôn muốn có nhiều cơ hội học hỏi, hợp tác cùng đàn chị.
Hiện tại, phía Triệu Lệ Dĩnh chưa lên tiếng chính thức trước tin đồn này. Thế nên, sự việc trên vẫn đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.