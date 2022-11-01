Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp chen chân vào chuyện tình cảm của đàn em kém nổi qua một chi tiết?

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những lưu lượng công chúng quan tâm hiện nay. Bên cạnh những dự án phim thì chuyện đời tư của nàng tiểu hoa luôn được công chúng chú ý, đặc biệt là chuyện tình cảm từ sau ly hôn chồng cũ Phùng Thiệu Phong.

Ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh là ‘tiểu tam’ xen vào chuyện tình cảm của Uông Tịch Triều và Trần Đô Linh. Cụ thể, vào dịp sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, Uông Tịch Triều được bắt gặp đổi ảnh đại diện hình của Triệu Lệ Dĩnh. Người này cho rằng hàng động này của nam diễn viên vượt xa mối quan hệ bạn đồng nghiệp thông thường nên rất có khả năng hai người đang ngầm có mối quan hệ đặc biệt với nhau.