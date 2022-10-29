Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'?

Sao quốc tế 29/10/2022 14:36

Cư dân mạng xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang theo đuổi một cô gái có gia thế nhưng việc anh từng kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà gái không hài lòng.

Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong có cơ hội hợp tác trong nhiều dự án phim rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm và thông báo tin kết hôn vào năm 2018. Cặp đôi đón con trai chung vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'? - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã đường ai nấy đi nhưng vẫn luôn được khán giả hy vọng tái hợp - Ảnh: Internet

Tính đến nay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn một năm. Dù tuyên bố vẫn xem nhau là bạn bè, cặp đôi hầu như không nhắc đến nhau nữa. Sự thật không thể thay đổi nhưng không ít dân mạng vẫn nuôi hy vọng hai ngôi sao sẽ “nối lại tình xưa” vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang theo đuổi một cô gái có gia thế. Chuyện không có gì đáng nói khi việc anh từng kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà gái không hài lòng. Theo đó, tin đồn này cho biết Phùng Thiệu Phong đang tìm hiểu một cô gái giàu có sau ly hôn Triệu Lệ Dĩnh. Việc nam diễn viên đã ly hôn đang là vấn đề lớn khiến gia đình cô gái này phải cân nhắc. Về Phùng Thiệu Phong, anh rất ưng đối phương bởi sự 'môn đăng hậu đối' về gia thế của gia đình 2 bên.

Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'? - Ảnh 2
Tin đồn Phùng Thiệu Phong quen một cô gái gia thế sau ly hôn Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trước đó, Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đi ăn cùng cô gái trẻ ở Hoành Điếm (Chiết Giang). Nam diễn viên tỏ vẻ thận trọng, đeo khẩu trang, không để lộ mặt. Cô gái đi cùng tài tử sinh năm 1998 được miêu tả ngoại hình ưa nhìn, nữ tính và trẻ trung. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào đêm khuya, chỉ có Phùng Thiệu Phong và người phụ nữ. Người đi trước, người đi sau đến chỗ hẹn để tránh gây chú ý. Truyền thông và khán giả nghi vấn Phùng Thiệu Phong có bạn gái mới sau đổ vỡ hôn nhân.

Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'? - Ảnh 3
Phùng Thiệu Phong từng bị bắt gặp đi ăn cùng cô gái trẻ ở Hoành Điếm sau ly hôn - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Phùng Thiệu Phong vẫn chưa lên tiếng xác nhận về tin đồn trên. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội tin đồn này và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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