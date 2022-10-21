Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lộ Tư 'bất phân thắng bại' trên cuộc đua 'chuyển hình' phim ảnh

Triệu Lệ Dĩnh – Địch Lệ Nhiệt Ba – Triệu Lộ Tư là 3 cái tên đại diện cho những lứa tiểu hoa 3 thế hệ lứa 85 – lứa 90 – lứa 95. Điểm chung của 3 người đẹp này là có bước chuyển hình mạnh mẽ trong những dự án phim ảnh thời gian gần đây.

Triệu Lệ Dĩnh – Địch Lệ Nhiệt Ba – Triệu Lộ Tư là 3 cái tên đại diện cho những lứa tiểu hoa 3 thế hệ lứa 85 – lứa 90 – lứa 95. Những mỹ nhân này đều là những gương mặt đình đám và phủ sóng dày đặc trên phim ảnh. Điểm chung của 3 người đẹp này là có bước chuyển hình mạnh mẽ trong những dự án phim ảnh thời gian gần đây. Không những thế, tạo hình nhân vật mà những mỹ nhân này hóa thân thành đều là những ‘nữ chủ’ mạnh mẽ thay vì những thể loại phim ngôn tình, an toàn trước đây. Triệu Lệ Dĩnh – Địch Lệ Nhiệt Ba – Triệu Lộ Tư đều có bước chuyển hình mạnh mẽ trong phim ảnh - Ảnh: Internet Đầu tiên, phải kể đến ‘chị đại’ Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Dã Man Sinh Trưởng. Trong tạo hình mới, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với mái tóc đen dài xoăn. Nữ diễn viên diện một bộ váy sang trọng, khoác ngoài là áo măng tô đen, đi boot cao cổ. Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đánh giá tạo hình này giúp nữ diễn viên thể hiện phong thái của một nữ giám đốc. Được biết, để vào vai nhân vật này, Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng thay đổi phong cách có phần hơi ‘sến’ và ‘dừ’, khác xa vẻ ngoài ngọt ngào trước kia.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Dã Man Sinh Trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua gian nan để vươn tới thành công. Phim dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới đây, chiếu song song ở đài và chiếu mạng. Sẵn sàng thay đổi không kém cạnh ‘đàn chị’, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ khi tham gia Công Tố Tinh Anh, một bộ phim chính kịch, hình sự khác hoàn toàn với những phim thương mại trước đây. Trong phim này, mỹ nhân Tân Cương gây ấn tượng với tạo hình chững chạc, khí chất mạnh mẽ, vô cùng phù hợp với nhân vật nữ công tố.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Công Tố Tinh Anh là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Thoát ly với hình ảnh cô em ‘sủng ngọt’ đầy ngôn tình trước đây, trong bộ phim Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư vào vai một cô gái với tính cách kiên cường, thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế. Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, đô thị, thanh xuân lập nghiệp, xoay quanh góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Trong phim, Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) có niềm đam mê y học cổ truyền. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền. Bộ phim dự kiến lên sóng trong thời gian sắp tới. Cùng chuyển hình với vai diễn có phần mạnh mẽ cá tính nhưng những bộ phim của ba mỹ nhân đều có nội dung mới lạ hấp dẫn và gần như bất phân thắng bại. Các khán giả mong chờ ngày 3 bộ phim lên sóng để có được cách đánh giá chính xác về những bộ phim này.

Bảng xếp hạng những mỹ nhân có fan đông nhất Weibo: Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu, một vị trí gây tranh cãi Có thể nói số lượng người hâm mộ trên trang Weibo của của các sao Hoa Ngữ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ nổi tiếng của họ.

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