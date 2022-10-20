Là ‘gà cưng’ của Dương Mịch , những năm gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành nữ hoàng phim ảnh khi góp mặt trong loạt tác phẩm đình đám. Không những vậy, mỹ nhân còn có giá trị thương mại cao khi phủ sóng trên các thảm đỏ sự kiện và dự án quảng cáo, tạp chí.

Không những vậy, nàng tiểu hoa còn giành được giải thưởng Nữ Thần Kim Ưng năm 2018. Mặc dù có nhiều tranh cãi nhưng mỗi lần mỹ nhân xuất hiện đều gây chú ý và xôn xao dò xét của dư luận. Chính vì thế, đó là một trong những lý do lượng fan theo dõi weibo của mỹ nhân ngày càng gia tăng.

Diêu Thần - Ảnh: Internet

Không đi theo con đường lưu lượng như những mỹ nhân khác, Diêu Thần là mỹ nhân thuộc phái thực lực hiếm hoi với diễn xuất ổn định. Những bộ phim của mỹ nhân không nhiều, vài năm mới đóng một bộ phim truyền hình nhưng chất lượng tác phẩm được đảm bảo và kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tốt.

Thế nên, mỹ nhân U40 còn được mệnh danh là “Nữ hoàng Weibo” với lượng người theo dõi đông đảo và có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhờ những lời bình luận thẳng thắn, dí dỏm. Cô cũng nhiều năm xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn.

Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ 3 - 90,19 triệu fan

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng nhất showbiz. Dù vào nghề không qua trường lớp nhưng không ai có thể phủ nhận kỹ năng diễn xuất tốt của mỹ nhân. Không những thế mỹ nhân còn chuyển hình liên tục với nhiều vai diễn đa dạng, chính vì thế được nhiều khán giả yêu thích.

Mới đây, vào ngày sinh nhật tuổi 35 của mỹ nhân, cư dân mạng đã điểm danh các tác phẩm nổi tiếng của nữ diễn viên trong 6 năm liên tiếp. Những tác phẩm này không chỉ được fan yêu thích mà ngay cả CCTV cũng phải công nhận mức độ đại bạo. Cô giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Không những thế, người hâm mộ của cô đã chi số tiền khủng để phát video Lệ Dĩnh tại trung tâm 9 thành phố như Bắc Kinh, Nam Kinh, Vũ Hán, Thanh Đảo... không dưới 20 triệu HKD (khoảng 62 tỷ đồng Việt Nam).

Với khả năng gây sốt như vậy, Triệu Lệ Dĩnh có lượng fan cực kỳ đông đảo và nổi tiếng bền vững trong nhiều năm qua.

Angelababy xếp thứ 2 - 104 triệu fan

Angelababy - Ảnh: Internet

Dù vị trí của Angelababy gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận cô ấy chính là một trong hai nữ diễn viên hiếm hoi có "hơn 100 triệu người hâm mộ", độ quốc dân đúng nghĩa thuộc top đầu của làng giải trí.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô nàng thường bị chế giễu, thậm chí không có phim bạo nhưng độ hot của mỹ nhân thực sự rất cao. Nhờ tham gia chương trình quốc dân Running Brothers và từng có mối quan hệ “đặc biệt” với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Dương Mịch dẫn đầu - 112 triệu fan

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Giống như ‘gà cưng’ Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch là nữ hoàng chủ đề và mọi động thái của cô ấy đều trở thành tâm điểm, nhất cử nhất động dễ dàng được mọi người tìm kiếm, bàn tán.

Có thể nói Dương Mịch là người tiên phong mở ra thời kỳ lưu lượng. Nhiều netizen cho rằng nhờ xuất thân từ sao nhí, hoạt động nhiều năm trong nghề nên mỹ nhân mới dẫn đầu bảng xếp hạng như vậy. Xét về thành tích phim bạo và độ chuyển hình trong diễn xuất thì Dương Mịch hoàn toàn thua xa tiểu hoa cùng lứa là Triệu Lệ Dĩnh.

Xếp thứ hạng thứ 6 đến 10 lần lượt thuộc về Đường Yên với 77,04 triệu fan, Lưu Diệc Phi với 70,01 triệu fan, Dương Tử với 60,7 triệu fan, Tống Thiến với 49,21 triệu fan và cuối cùng là Quan Hiểu Đồng với 34,49 triệu fan.