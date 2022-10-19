Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ?

Một blogger đã có bài viết trên mạng xã hội xứ Trung nêu nhận định rằng có một nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được cho là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất trong số các nhân vật của các phim Hoa Ngữ.
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Những bộ phim ‘ngược tâm’ Hoa Ngữ với những phân cảnh bi thương luôn khiến khán giả mãi day dứt. Khiến khán giả ‘động lòng’ không chỉ nhờ vào nội dung của bộ phim mà còn qua diễn xuất nhập tâm đỉnh cao của các diễn viên. Chính vì thế, mới đây, một blogger đã có bài viết trên mạng xã hội xứ Trung nêu nhận định rằng nhân vật Tiểu Cốt do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính trong bộ phim Hoa Thiên Cốt chính là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất trong số các nhân vật của các phim Hoa Ngữ.
Được biết, Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Fresh Quả Quả, xoay quanh chuyện tình giữa sư phụ Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) và đệ tử Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh).
Điều khiến blogger này nhận định nhân vật Tiểu Cốt của Triệu Lệ Dĩnh nhận đủ mọi đau khổ xuất phát từ việc nhân vật sư phụ Bạch Tử Họa có tình cảm với đệ tử Hoa Thiên Cốt, nhưng vì chúng sinh thiên hạ nên không dám công nhận tình cảm với Hoa Thiên Cốt.
Sau khi trộm thần khí cứu sư phụ, Tiểu Cốt ăn trọn vẹn mọi đau khổ, thân mang trọng thương còn bị mù lòa chịu đủ mọi cực hình đau đớn của thế gian và cuối cùng còn bị đi đày đến nơi hoang mạc khô cằn, hoang vắng.
Mặc dù luôn luôn bảo vệ cô học trò nhỏ nhưng Bạch Tử Họa lại không hề thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tiểu Cốt. Sự cố chấp và vô tình của vị sư phụ "mặt lạnh" khiến cho Tiểu Cốt cũng như người hâm mộ đều hết sức mệt mỏi. Cho đến khi Tiểu Cốt phải đối diện với cái chết, Bạch Tử Họa mới dám đối diện với tình cảm của mình thì mọi chuyện đều đã muộn.
Chính nhờ màn hóa thân xuất sắc của Triệu Lệ Dĩnh mà bộ phim mà giúp tên tuổi của nữ diễn viên có chỗ đứng trong lòng khán giả. Bộ phim cũng gây tiếng vang lớn. Dù cái kết của bộ phim viên mãn khi nam nữ chính được đến với nhau nhưng khán giả vẫn không thể quên nỗi ám ảnh về những phân cảnh đau khổ của nhân vật Tiểu Cốt của Triệu Lệ Dĩnh.