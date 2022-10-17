Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ'

Sao quốc tế 17/10/2022 15:48

Ảnh chưa qua photoshop trong studio của các mỹ nhân nổi tiếng Hoa Ngữ luôn là đề tài được công chúng quan tâm không biết sẽ như thế nào khi chưa qua các lớp chỉnh sửa.

Dương Mịch

Dương Mịch là một trong những lưu lượng hàng đầu trong dàn tiểu hoa 85. Vào nghề từ khi còn nhỏ, nhờ sự nổ lực cùng với gương mặt ưa nhìn nên mỹ nhân dễ dàng có được thiện cảm của khán giả qua nhiều tác phẩm đình đám.

Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ' - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dù đã trải qua một phần sinh nở nhưng diện mạo của Dương Mịch chưa qua photoshop vẫn đẹp xuất sắc. Trạng thái lẫn nhan sắc của Dương Mịch đỉnh đến mức nhìn sơ qua mình còn tưởng đây là ảnh đã photoshop. Tuy nhiên nhiều netizen cho rằng nếu soi kĩ thì sẽ thấy chân Dương Mịch vẫn còn những đốm đỏ như côn trùng cắn nên chỉ có thể là ảnh chưa chỉnh sửa.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu hoa nổi bật của thế hệ 9x. Sở hữu visual cực đỉnh nên mỹ nhân được mệnh danh là nữ hoàng giải trí khi thường xuyên được mời tham gia các sự kiện thời trang cũng như các buổi chụp quảng cáo.

Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ' - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Đẹp rạng ngời qua những bức hình chỉnh sửa nhưng ảnh chưa qua photoshop cũng được dân tình quan tâm. Trong loạt ảnh chụp ở studio được cư dân mạng đào lại, trạng thái tinh thần lẫn nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba đều rất đỉnh. Tuy nhiên, do sở hữu gương mặt có phần hơi tây nên trông tổng thể gương mặt mỹ nhân Tân Cương có phần hơi già trước tuổi. Cho nên, nếu để mặt mộc thì không sao nhưng trang điểm đậm sẽ tạo cảm giác sắc xảo và đứng tuổi hơn các ‘đàn chị’ khác.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt tròn thường bị chê không thời thượng. Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa giúp cô khẳng định nhan sắc tự nhiên của mình.

Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ' - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cư dân mạng đào lại loạt ảnh thời điểm sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, Mỹ nhân có phần tăng cân và gương mặt tròn đầy hơn. Dù vậy, làn da mịn màng chưa qua photoshop là điểm cộng cứu rỗi cho khuyết điểm này và cũng khẳng định nét đẹp tự nhiên của mình. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để thân hình vừa săn chắc, gương mặt cũng thanh thoát.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư được cộng đồng mạng gọi với danh hiệu là ‘Tiểu Triệu Lệ Dĩnh’ vì sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh có nhiều phần giống đàn chị.

Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ' - Ảnh 4
 Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh thuở mới vào nghề của Triệu Lộ Tư, không ít netizen ghen tỵ vì cô nàng sở hữu làn da căng bóng đến mái tóc dày với loạt ảnh chưa qua photoshop. Mặc dù cách tạo dáng và biểu cảm có phần hơi phèn nhưng nhiều khán giả cho rằng nụ cười của mỹ nhân khi đó trông rất tự nhiên chứ không hề công nghiệp như bây giờ.

 

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