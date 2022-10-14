Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'?

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp trong một dự án phim chính kịch của Chính Ngọ . Cụ thể, dự án phim Danh Nghĩa Người Con đang sắp khai máy và đây cũng là một bộ phim hiện đại thuộc đề tài đô thị có mức đầu tư cực lớn.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn một năm. Dù tuyên bố vẫn xem nhau là bạn bè, cặp đôi hầu như không nhắc đến nhau nữa. Sự thật không thể thay đổi nhưng không ít dân mạng vẫn nuôi hy vọng hai ngôi sao C-biz sẽ “nối lại tình xưa” vào một ngày nào đó.

Điều gây xôn xao dư luận chính là danh sách dàn cast dự kiến của bộ phim, hội tụ những gương mặt tên tuổi của màn ảnh nhỏ như Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong. Đáng nói nếu dàn cast trên ấn định thì rất có khả năng Triệu Lệ Dĩnh sẽ ‘nối lại tình xưa’ với ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong trên màn ảnh.

Dàn cast dự kiến hội tụ những gương mặt tên tuổi của màn ảnh nhỏ như Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Dù chỉ là đời đồn đoán nhưng nhiều netizen tin rằng họ có khả năng tái hợp trên màn ảnh. Thực tế, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngại chạm mặt Phùng Thiệu Phong trong công việc. Từng có một nhà sản xuất muốn mời Phùng Thiệu Phong và Lý Băng Băng hợp tác đóng phim mới nhưng sau khi nhận thấy kịch bản không phù hợp với mình, Lý Băng Băng đã rút lui và đề xuất Triệu Lệ Dĩnh thay thế. Cô cũng đưa Triệu Lệ Dĩnh đến gặp nhà sản xuất và Phùng Thiệu Phong để họ cùng bàn bạc về dự án. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thoải mái khi tái hợp chồng cũ trên màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'tái hợp' Phùng Thiệu Phong trong một dự án nhỏ sau ly hôn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang trên đà chuyển hình với các dự án phim chính kịch. Chính Ngọ lại là đơn vị sản xuất các dự án phim chính kịch hàng đầu Cbiz. Rất nhiều ngôi sao muốn đóng phim Chính Ngọ để chuyển mình nên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ rất khó từ chối nếu được mời.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp sao cũng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan Truyện. Vào năm 2018, họ thông báo tin kết hôn và đón con trai chung vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Cặp đôi từng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan Truyện rồi nên duyên ở ngoài đời - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tái hợp trong dự án phim chính kịch của Chính Ngọ vẫn còn đang được chia sẻ rầm rộ và bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Các netizen hy vọng thông tin này là thật để có thể gặp lại cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng ‘nên duyên’ trên màn ảnh.