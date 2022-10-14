Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'?

Sao quốc tế 14/10/2022 11:16

Trên mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp trong một dự án phim chính kịch của Chính Ngọ. Cụ thể, dự án phim Danh Nghĩa Người Con đang sắp khai máy và đây cũng là một bộ phim hiện đại thuộc đề tài đô thị có mức đầu tư cực lớn.

Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn một năm. Dù tuyên bố vẫn xem nhau là bạn bè, cặp đôi hầu như không nhắc đến nhau nữa. Sự thật không thể thay đổi nhưng không ít dân mạng vẫn nuôi hy vọng hai ngôi sao C-biz sẽ “nối lại tình xưa” vào một ngày nào đó.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn một năm nhưng cư dân mạng vẫn mong họ sẽ tái hợp - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp trong một dự án phim chính kịch của Chính Ngọ. Cụ thể, dự án phim Danh Nghĩa Người Con đang sắp khai máy và đây cũng là một bộ phim hiện đại thuộc đề tài đô thị có mức đầu tư cực lớn.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 2

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 3
Dự án phim Danh Nghĩa Người Con của Chính Ngọ đang sắp khai máy - Ảnh: Internet

Điều gây xôn xao dư luận chính là danh sách dàn cast dự kiến của bộ phim, hội tụ những gương mặt tên tuổi của màn ảnh nhỏ như Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong. Đáng nói nếu dàn cast trên ấn định thì rất có khả năng Triệu Lệ Dĩnh sẽ ‘nối lại tình xưa’ với ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong trên màn ảnh.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 4
Dàn cast dự kiến hội tụ những gương mặt tên tuổi của màn ảnh nhỏ như Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet
Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 5
Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet
Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 6
Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Dù chỉ là đời đồn đoán nhưng nhiều netizen tin rằng họ có khả năng tái hợp trên màn ảnh. Thực tế, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngại chạm mặt Phùng Thiệu Phong trong công việc. Từng có một nhà sản xuất muốn mời Phùng Thiệu Phong và Lý Băng Băng hợp tác đóng phim mới nhưng sau khi nhận thấy kịch bản không phù hợp với mình, Lý Băng Băng đã rút lui và đề xuất Triệu Lệ Dĩnh thay thế. Cô cũng đưa Triệu Lệ Dĩnh đến gặp nhà sản xuất và Phùng Thiệu Phong để họ cùng bàn bạc về dự án. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thoải mái khi tái hợp chồng cũ trên màn ảnh.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh từng 'tái hợp' Phùng Thiệu Phong trong một dự án nhỏ sau ly hôn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang trên đà chuyển hình với các dự án phim chính kịch. Chính Ngọ lại là đơn vị sản xuất các dự án phim chính kịch hàng đầu Cbiz. Rất nhiều ngôi sao muốn đóng phim Chính Ngọ để chuyển mình nên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ rất khó từ chối nếu được mời.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc  rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp sao cũng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan Truyện. Vào năm 2018, họ thông báo tin kết hôn và đón con trai chung vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'? - Ảnh 8
Cặp đôi từng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan Truyện rồi nên duyên ở ngoài đời - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tái hợp trong dự án phim chính kịch của Chính Ngọ vẫn còn đang được chia sẻ rầm rộ và bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Các netizen hy vọng thông tin này là thật để có thể gặp lại cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng ‘nên duyên’ trên màn ảnh.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ

Để có được thành công đỉnh cao như ngày hôm nay, ít ai biết, những mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây đã chấp nhận đánh đổi cả sức khỏe lẫn tính mạng của bản thân để làm tròn xuất sắc vai diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Chính Ngọ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị?

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu

Phim của Dương Mịch vừa hoãn lịch chiếu, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố ngày lên sóng khiến netizen vượt qua 'cơn hụt hẫng'?

Phim của Dương Mịch vừa hoãn lịch chiếu, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố ngày lên sóng khiến netizen vượt qua 'cơn hụt hẫng'?

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa lứa 85 đắt giá nhất Cbiz, nhiều sao nam muốn cộng tác, nhiều dự án xếp hàng chờ mỹ nhân gật đầu đồng ý?

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa lứa 85 đắt giá nhất Cbiz, nhiều sao nam muốn cộng tác, nhiều dự án xếp hàng chờ mỹ nhân gật đầu đồng ý?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim?

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 46 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 43 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI