Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa lứa 85 đắt giá nhất Cbiz, nhiều sao nam muốn cộng tác, nhiều dự án xếp hàng chờ mỹ nhân gật đầu đồng ý?

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu Hoa lứa 85 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất chất lượng theo năm tháng cùng thái độ làm việc chỉnh chu, mỹ nhân đã sở hữu trong tay nhiều tác phẩm đình đám. Chính vì sự chuyên nghiệp của mình mà không ít sao nam từ nổi tiếng đến mới nổi đều muốn cộng tác. Không những thế có những dự án khác nhau đang xếp hàng chờ Triệu Lệ Dĩnh gật đầu.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt đắt giá của điện ảnh xứ Trung hiện nay - Ảnh: Internet

Điểm qua những tác phẩm gần đây, đầu tiên phải kể đến Sở Kiều Truyện phần 2. Được biết, Sở Kiều Truyện phần 1 do đích thân Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cùng với nam thần Lâm Canh Tân. Ngay từ khi lên sóng đã nhận nhiều hiệu ứng tích cực của fan hâm mộ và bùng nổ vào thời điểm lên sóng. Tuy nhiên, cái kết của phần 1 vẫn còn đang dở dang nên nhà sản xuất muốn sản xuất phần kế tiếp. Hiển nhiên, phần mới của bộ phim cũng sẽ giữ lại dàn cast cũ để không làm đứt gãy mạch phim. Điều đáng nói là, Triệu Lệ Dĩnh từng hết lần này đến lần khác từ chối quay lại bởi vì những năm gần đây mỹ nhân chuyển hình qua những dự án khác chứ không muốn cố định một màu cũ. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tái hợp với Lâm Canh Tân trong dự án Dữ Phượng Hành nhưng việc có tái hợp lần 3 với nam thần này trong Sở Kiều Truyện 2 hay không thì vẫn còn là ẩn số.