Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa lứa 85 đắt giá nhất Cbiz, nhiều sao nam muốn cộng tác, nhiều dự án xếp hàng chờ mỹ nhân gật đầu đồng ý?

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu Hoa lứa 85 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Không ít sao nam từ nổi tiếng đến mới nổi đều muốn cộng tác. Không những thế có những dự án khác nhau đang xếp hàng chờ mỹ nhân gật đầu.
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Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu Hoa lứa 85 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất chất lượng theo năm tháng cùng thái độ làm việc chỉnh chu, mỹ nhân đã sở hữu trong tay nhiều tác phẩm đình đám. Chính vì sự chuyên nghiệp của mình mà không ít sao nam từ nổi tiếng đến mới nổi đều muốn cộng tác. Không những thế có những dự án khác nhau đang xếp hàng chờ Triệu Lệ Dĩnh gật đầu.
Điểm qua những tác phẩm gần đây, đầu tiên phải kể đến Sở Kiều Truyện phần 2. Được biết, Sở Kiều Truyện phần 1 do đích thân Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cùng với nam thần Lâm Canh Tân. Ngay từ khi lên sóng đã nhận nhiều hiệu ứng tích cực của fan hâm mộ và bùng nổ vào thời điểm lên sóng. Tuy nhiên, cái kết của phần 1 vẫn còn đang dở dang nên nhà sản xuất muốn sản xuất phần kế tiếp. Hiển nhiên, phần mới của bộ phim cũng sẽ giữ lại dàn cast cũ để không làm đứt gãy mạch phim. Điều đáng nói là, Triệu Lệ Dĩnh từng hết lần này đến lần khác từ chối quay lại bởi vì những năm gần đây mỹ nhân chuyển hình qua những dự án khác chứ không muốn cố định một màu cũ. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tái hợp với Lâm Canh Tân trong dự án Dữ Phượng Hành nhưng việc có tái hợp lần 3 với nam thần này trong Sở Kiều Truyện 2 hay không thì vẫn còn là ẩn số.
Những ngày gần đây, dự án phim Nhất Thế Chí Tôn được đồn đoán đang tiếp xúc với Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến. Bộ phim dự kiến sẽ được khai máy vào tháng 1 năm sau khi cả hai ngôi sao đều đã hoàn thành những cảnh quay cuối. Được biết, nếu thông tin này được xác nhận là sự thật thì Triệu Lệ Dĩnh trở thành tiểu hoa duy nhất hợp tác với hai nam đỉnh lưu hiện nay là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh đã từng đóng chính với Vương Nhất Bác trong dự án Hữu Phỉ. Tuy nhiên, dự án này không thành công như mong đợi và nhận về vô số chỉ trích cũng như ‘cuộc chiến’ gây gắt giữa fan của 2 diễn viên.
Cuối cùng, một bộ phim nữa được đồn đoán Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Cung Tuấn mang tên Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng. Đây là một dự án phim hiện đại và dự kiến sẽ được khai máy vào cuối năm nay. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn đã hợp tác trong một dự án phim ngắn của Vogue Film mang tên Xin Chào, Xin Chào. Dù chỉ mới tung poster và trailer phim nhưng khán giả đã không ngừng dành lời khen ngợi dành cho cả hai vì tạo hình độc lạ, cá tính cùng màn kết hợp cực ăn ý của cả hai. Thế nên, nếu thông tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh kết hợp trong dự án phim truyền hình kể trên là sự thật, chắc chắn sẽ tạo nên sức hút lớn của khán giả.
Có thể nói, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà Triệu Lệ Dĩnh có được thành tựu như ngày hôm nay, trở thành một trong những gương mặt được săn đón trong các dự án phim ảnh lẫn những dự án lớn nhỏ khác.