Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 07/10/2022 16:11

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ thông tin tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân sắp được chuyển thể thành phim, nhắm Vương Nhất Bác và Đường Yên cho vị trí nam, nữ chính khiến cộng đồng mạng tranh cãi quyết liệt.

Vương Nhất Bác là một trong những lưu lượng hàng đầu của nền giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Nổi lên từ bộ phim Trần Tình Lệnh đóng cùng với Tiêu Chiến đã là bước đà giúp cho mỹ nam có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi khác.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác là một trong những lưu lượng hàng đầu của nền giải trí Hoa Ngữ hiện nay - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ thông tin tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa sắp được chuyển thể thành phim. Đồng thời, Vương Nhất Bác và ‘đàn chị’ Đường Yên là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí nam, nữ chính.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Rộ tin Đường Yên và Vương Nhất Bác sẽ đóng chính trong Phế Hậu Tướng Quân - Ảnh: Internet

Được biết, Phế Hậu Tướng Quân được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng nhưng lại bị phản đối gay gắt khi chuyển thể thành phim. Câu chuyện xoay quanh nữ chính Tả Thương Lang – một cô gái vô cùng đáng thương. Nàng mồ côi cha mẹ, được sói nuôi lớn, hầu như mọi suy nghĩ và hành động đều bị ảnh hưởng bởi tập tính của sói. Thương Lan yêu Mộ Dung Viêm, hết lòng trung thành nhưng chỉ nhận lại việc bị hành hạ, lợi dụng, phản bộ. Hắn phong nàng làm Hoàng Hậu nhưng phế truất Thương Lan để cưới người khác.

Thương Lan bị chính người mình yêu hại cho sảy thai, để mặc bị thả rắn vào người, đi sứ sang nước khác để tìm thuốc cho tình địch. Cuối cùng, Thương Lan chọn cách tự sát để kết thúc mọi đau khổ.

Dù mới chỉ là tin đồn sẽ hợp tác nhưng Đường Yên - Vương Nhất Bác đều bị đánh giá là nhan sắc lẫn diễn xuất đều không phù hợp, hơn nữa họ quá chênh lệch tuổi tác, việc trở thành một cặp trên màn ảnh là khập khiễng.

Đường Yên có vẻ ngoài ngọt ngào, thường diễn dạng vai nữ chính "ngốc, bạch, ngọt". Tuy nhiên, tuổi tác của nữ diễn viên đã không còn phù hợp với thiếu nữ Thương Lan. Vương Nhất Bác cũng bị chê quá hiền, gương mặt cứng đờ và không có nét thâm độc của Mộ Dung Viêm.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Nhiều khán giả bật chế độ 'chê' trước thông tin kết hợp giữa Đường Yên và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Một số khác lại sợ quá khứ combat của fan hai bên lặp lại vì vấn đề phiên vị. Cụ thể, Vương Nhất Bác từng đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ. Ở thời điểm bộ phim lên sóng, fan của 2 đỉnh lưu lượng này đã không ít lần xảy ra xích mích, cạnh tranh kịch liệt vị trí nhất phiên cho thần tượng nhà mình. Fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cho rằng phân cảnh của nam chính ít hơn đương nhiên thần tượng nhà họ sẽ là nhất phiên.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4
Trước đó, fan của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng 'chiến' nhau gay gắt vì vấn đề phiên vị trong bộ phim Hữu Phỉ - Ảnh: Internet

Không những thế, dù Hữu Phỉ có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng hàng đầu Cbiz, thế nhưng, bộ phim này vẫn không gặt hái được thành công như mong đợi, thậm chí còn phải nhận về rất nhiều lời chê bai. Ở thời điểm đó, fan Vương Nhất Bác và người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục “chiến” nhau quyết liệt. Họ cho rằng chính bạn diễn kém cỏi đã kéo thần tượng của mình xuống nước. Một số fan của Vương Nhất Bác thì cho rằng, nàng tiểu hoa đán họ Triệu đã lớn tuổi, không hợp đóng với nam tài tử.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 5
Hữu Phỉ dù sở hữu hai lưu lượng hàng đầu Cbiz nhưng vẫn không thành công như mong đợi - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Đường Yên và Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng xác nhận tham gia bộ phim Phế Hậu Tướng Quân. Tuy nhiên, các khán giả vẫn còn tranh cãi quyết vì sợ nếu Đường Yên và Vương Nhất Bác đóng cặp rất dễ tạo nên những phản ứng ngược như Triệu Lệ Dĩnh trước đó.

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Đường Yên Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ Phế Hậu Tướng Quân

TIN LIÊN QUAN

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất?

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng?

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng?

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Tiêu Chiến trong dự án Nhất Thế Chí Tôn, fan hai bên 'chiến nhau' vì vấn đề phiên vị?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Tiêu Chiến trong dự án Nhất Thế Chí Tôn, fan hai bên 'chiến nhau' vì vấn đề phiên vị?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 9 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI