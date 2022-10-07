Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ thông tin tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa sắp được chuyển thể thành phim. Đồng thời, Vương Nhất Bác và ‘đàn chị’ Đường Yên là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí nam, nữ chính.

Vương Nhất Bác là một trong những lưu lượng hàng đầu của nền giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Nổi lên từ bộ phim Trần Tình Lệnh đóng cùng với Tiêu Chiến đã là bước đà giúp cho mỹ nam có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi khác.

Thương Lan bị chính người mình yêu hại cho sảy thai, để mặc bị thả rắn vào người, đi sứ sang nước khác để tìm thuốc cho tình địch. Cuối cùng, Thương Lan chọn cách tự sát để kết thúc mọi đau khổ.

Được biết, Phế Hậu Tướng Quân được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng nhưng lại bị phản đối gay gắt khi chuyển thể thành phim. Câu chuyện xoay quanh nữ chính Tả Thương Lang – một cô gái vô cùng đáng thương. Nàng mồ côi cha mẹ, được sói nuôi lớn, hầu như mọi suy nghĩ và hành động đều bị ảnh hưởng bởi tập tính của sói. Thương Lan yêu Mộ Dung Viêm, hết lòng trung thành nhưng chỉ nhận lại việc bị hành hạ, lợi dụng, phản bộ. Hắn phong nàng làm Hoàng Hậu nhưng phế truất Thương Lan để cưới người khác.

Dù mới chỉ là tin đồn sẽ hợp tác nhưng Đường Yên - Vương Nhất Bác đều bị đánh giá là nhan sắc lẫn diễn xuất đều không phù hợp, hơn nữa họ quá chênh lệch tuổi tác, việc trở thành một cặp trên màn ảnh là khập khiễng.

Đường Yên có vẻ ngoài ngọt ngào, thường diễn dạng vai nữ chính "ngốc, bạch, ngọt". Tuy nhiên, tuổi tác của nữ diễn viên đã không còn phù hợp với thiếu nữ Thương Lan. Vương Nhất Bác cũng bị chê quá hiền, gương mặt cứng đờ và không có nét thâm độc của Mộ Dung Viêm.

Nhiều khán giả bật chế độ 'chê' trước thông tin kết hợp giữa Đường Yên và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Một số khác lại sợ quá khứ combat của fan hai bên lặp lại vì vấn đề phiên vị. Cụ thể, Vương Nhất Bác từng đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ. Ở thời điểm bộ phim lên sóng, fan của 2 đỉnh lưu lượng này đã không ít lần xảy ra xích mích, cạnh tranh kịch liệt vị trí nhất phiên cho thần tượng nhà mình. Fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cho rằng phân cảnh của nam chính ít hơn đương nhiên thần tượng nhà họ sẽ là nhất phiên.

Trước đó, fan của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng 'chiến' nhau gay gắt vì vấn đề phiên vị trong bộ phim Hữu Phỉ - Ảnh: Internet

Không những thế, dù Hữu Phỉ có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng hàng đầu Cbiz, thế nhưng, bộ phim này vẫn không gặt hái được thành công như mong đợi, thậm chí còn phải nhận về rất nhiều lời chê bai. Ở thời điểm đó, fan Vương Nhất Bác và người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục “chiến” nhau quyết liệt. Họ cho rằng chính bạn diễn kém cỏi đã kéo thần tượng của mình xuống nước. Một số fan của Vương Nhất Bác thì cho rằng, nàng tiểu hoa đán họ Triệu đã lớn tuổi, không hợp đóng với nam tài tử.

Hữu Phỉ dù sở hữu hai lưu lượng hàng đầu Cbiz nhưng vẫn không thành công như mong đợi - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Đường Yên và Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng xác nhận tham gia bộ phim Phế Hậu Tướng Quân. Tuy nhiên, các khán giả vẫn còn tranh cãi quyết vì sợ nếu Đường Yên và Vương Nhất Bác đóng cặp rất dễ tạo nên những phản ứng ngược như Triệu Lệ Dĩnh trước đó.