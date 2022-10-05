Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Tiêu Chiến trong dự án Nhất Thế Chí Tôn, fan hai bên 'chiến nhau' vì vấn đề phiên vị?

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin có khả năng Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến sẽ hợp tác trong dự án phim Nhất Thế Chí Tôn. Tuy nhiên, fan của hai bên 'chiến nhau' gây gắt vì vấn đề phiên vị.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa hàng đầu của lứa 85 của làng giải trí Hoa Ngữ. Là gương mặt quen thuộc của những bộ phim truyền hình cùng với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn được đánh giá cao nên không ít những diễn viên trẻ mong muốn được hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh. Không ít những diễn viên trẻ mong muốn được hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin có khả năng Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến sẽ hợp tác trong dự án phim Nhất Thế Chí Tôn. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào năm sau khi cả hai ngôi sao đều đã hoàn thành xong những dự án trước đó.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến sẽ hợp tác trong dự án phim Nhất Thế Chí Tôn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thông tin trên đã gây nhiều tranh cãi về phiên vị trong bộ phim. Được biết, nếu Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến thật sự hợp tác trong Nhất Thế Chí Tôn thì Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ giữ phiên 1. Tuy nhiên, fan của Tiêu Chiến lại tỏ vẻ không hài lòng vì lưu lượng của Tiêu Chiến cũng lớn chẳng kém cạnh gì ‘đàn chị’ Triệu Lệ Dĩnh nên bình phiên là cách tốt nhất. Tuy nhiên, mong muốn bình phiên của fan Tiêu Chiến ngay lập tức bị fan của Triệu Lệ Dĩnh phản đối gây gắt. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh bị tranh cãi về vấn đề phiên vị trong một bộ phim. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng bị fan của ‘bạn diễn ăn ý’ với Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác ghét bỏ. Nguyên nhân cũng từ việc 2 ngôi sao cùng hợp tác trong dự án phim cổ trang Hữu Phỉ và cũng bị tranh cãi về vấn đề phiên vị.

Fan của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng 'chiến nhau' khi cả hai hợp tác trong dự án phim Hữu Phỉ - Ảnh: Internet Không những thế dù Hữu Phỉ có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng hàng đầu Cbiz, thế nhưng bộ phim này vẫn không gặt hái được thành công như mong đợi, thậm chí còn phải nhận về rất nhiều lời chê bai. Ở thời điểm đó, fan Vương Nhất Bác và người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh chiến nhau quyết liệt. Họ cho rằng chính bạn diễn kém cỏi đã kéo thần tượng của mình xuống nước. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã khởi kiện fan của Vương Nhất Bác vì xúc phạm mình và bắt xin lỗi công khai, bồi thường tiền. Hiện tại, thông tin hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến trong dự án phim Nhất Thế Chí Tôn vẫn chưa có sự xác thực từ phía các diễn viên. Các khán giả và fan hâm mộ vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin chính thức từ dự án này.

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