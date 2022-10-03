Rộ tin Sở Kiều Truyện sẽ làm tiếp phần 2, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiếp tục đóng chính, một nhân vật thay người mới khiến netizen tiếc nuối?

Truyền thông xứ Trung đưa thông tin cho biết nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đình đám Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch để thực hiện tiếp tục phần 2. Đồng thời công bố dàn cast dự kiến của bộ phim.

Sở Kiều Truyện là bom tấn truyền hình của năm 2017. Bộ phim làm nên tên tuổi của loạt ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Đặng Luân, Lý Thấm...Đặc biệt, sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh giúp phim thu hút hơn qua nhân vật Sở Kiều mà cô tham gia. Sở Kiều được nàng tiểu hoa đán lột tả sắc nét với tính cách mạnh mẽ, ngoan cường. Nhân vật Sở Kiều được Triệu Lệ Dĩnh lột tả sắc nét với tính cách mạnh mẽ, ngoan cường - Ảnh: Internet Bộ phim khép lại với cái kết dở dang. Đó là việc Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) bị rơi xuống hồ băng vạn trượng, không rõ sống chết ra sao. Chính vì thế, khán giả rất mong chờ phần 2, dàn sao cũ sẽ quay trở lại.

Chính vì thế, mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin cho biết nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đình đám Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch để thực hiện tiếp tục phần 2. Theo thông tin vừa được tiết lộ, hai vai diễn chính Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt vẫn sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận, trong khi nhân vật Yến Tuân từng do Đậu Kiêu đóng sẽ được đổi thành Vương Ngạn Lâm. Ngoài ra phần 2 còn có sự tham gia của Tổng Kế Dương trong vai Tiêu Sách (vai diễn từng do Đặng Luân đóng), Trần Dao trong vai Nguyên Thuần (vai diễn từng do Viên Băng Nghiên đóng). Ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn giữ nguyên, đa phần các nhân vật còn lại sẽ thay người mới - Ảnh: Internet Được biết, Sở Kiều Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi. Nội dung phần này kể về câu chuyện của Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh), thiếu nữ nô tịch bị đưa tới trường săn cho quý tộc săn bắn giải trí trong thời thế hỗn loạn. May mắn, nàng được Thế tử Bắc Yến Yến Tuân (Đậu Kiêu) ngầm cứu, về sau lại được Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) huấn luyện nghiêm khắc, từ đó kết tình bằng hữu sâu sắc với hai người họ. Tuy nhiên trong một cuộc tranh đấu, cả nhà Yến Tuân bị thảm sát khiến anh từ đây vì mối thù gia tộc mà trưởng thành trong một đêm.

Cái kết phần 1 bỏ lửng khiến khán giả mong chờ sản xuất làm tiếp phần 2 - Ảnh: Internet Trong quá trình 3 năm nhẫn nhục chờ đến ngày có thể trả mối thù kia, Sở Kiều đã bên cạnh Yến Tuân, họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và chông gai của cuộc sống. Thế nhưng đến thời điểm trả được mối thù năm xưa, Yến Tuân dã tâm bành trướng, không tiếc dùng tính mạng bách tính, chiến hữu xâm chiếm lãnh thổ xưng hung, khiến Sở Kiều ngày càng tuyệt vọng mà xa cách anh. Không những vậy, Yến Tuấn còn nhẫn tâm dùng Sở Kiều để dụ Vũ Văn Nguyệt vào bẫy nhằm sát hại, khiến Văn Nguyệt rơi xuống hồ băng thiên trượng không rõ sống chết. Người hâm mộ sau khi nghe được thông tin Sở Kiều Truyện sẽ sản xuất phần 2 đều bày tỏ cảm xúc vui mừng, đặc biệt vẫn giữ nguyên được nam nữ chính. Bên cạnh đó cũng có không ít người tiếc nuối nếu Đậu Kiêu không tiếp tục diễn được Yến Tuân. Nhiều người tiếc nuối nếu Đậu Kiêu không tiếp tục diễn được Yến Tuân - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin trên chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận từ phía đoàn phim lẫn diễn viên chính tham gia. Các khán giả tiếp tục hóng chờ và trong khi chờ đợi thì tiếp tục theo dõi những hình ảnh hậu trường từ bộ phim Dữ Phượng Hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-so-kieu-truyen-se-lam-tiep-phan-2-trieu-le-dinh-va-lam-canh-tan-tiep-tuc-dong-chinh-mot-nhan-vat-thay-nguoi-moi-khien-netizen-tiec-nuoi-509507.html