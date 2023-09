Rộ tin Sở Kiều Truyện sẽ làm tiếp phần 2, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiếp tục đóng chính, một nhân vật thay người mới khiến netizen tiếc nuối?

Chính vì thế, mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin cho biết nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đình đám Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch để thực hiện tiếp tục phần 2. Theo thông tin vừa được tiết lộ, hai vai diễn chính Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt vẫn sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận, trong khi nhân vật Yến Tuân từng do Đậu Kiêu đóng sẽ được đổi thành Vương Ngạn Lâm. Ngoài ra phần 2 còn có sự tham gia của Tổng Kế Dương trong vai Tiêu Sách (vai diễn từng do Đặng Luân đóng), Trần Dao trong vai Nguyên Thuần (vai diễn từng do Viên Băng Nghiên đóng).

Ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn giữ nguyên, đa phần các nhân vật còn lại sẽ thay người mới - Ảnh: Internet

Được biết, Sở Kiều Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi. Nội dung phần này kể về câu chuyện của Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh), thiếu nữ nô tịch bị đưa tới trường săn cho quý tộc săn bắn giải trí trong thời thế hỗn loạn. May mắn, nàng được Thế tử Bắc Yến Yến Tuân (Đậu Kiêu) ngầm cứu, về sau lại được Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) huấn luyện nghiêm khắc, từ đó kết tình bằng hữu sâu sắc với hai người họ. Tuy nhiên trong một cuộc tranh đấu, cả nhà Yến Tuân bị thảm sát khiến anh từ đây vì mối thù gia tộc mà trưởng thành trong một đêm.