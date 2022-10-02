Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Sao quốc tế 02/10/2022 14:35

Nối tiếp thành công của những bộ phim lên sóng dịp hè năm nay, trong tháng 10 năm nay, một loạt các bộ phim hấp dẫn không kém cũng sắp được ra mắt.

Người Theo Đuổi Ánh Sáng (La Vân HiNgô Thiến)

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm - Ảnh 1
Người theo đuổi ánh sáng - Ảnh: Internet

Người theo đuổi ánh sáng bao gồm 40 tập phim, là câu chuyện xoay quanh một nhóm tình nguyện viên đến từ các ngành nghề khác nhau, cùng tham gia đội cứu hộ dân sự, trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ trở thành những người cứu hộ thực thụ.

Tứ Xuyên xảy ra động đất, luật sư La Bản (La Vân Hi) đến vùng bị nạn tìm em gái La Nguyên. Lần đầu tiên gặp gỡ đội trưởng đội tình nguyện Thanh Sơn, đồng thời gặp lại Triển Nhan (Ngô Thiến) - mối duyên không mấy vui vẻ từng gặp trước đây.

Bị thu hút bởi trình độ y thuật cao và tinh thần quên mình của Triển Nhan, La Bản, Hùng Phi, Châu Minh Minh, Đinh Đinh quyết định gia nhập đội cứu trợ. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của đội trưởng Thanh Sơn họ đã trở thành những người cứu hộ thực thụ. Liên tục tham gia các hoạt động cứu trợ động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, mưa bão... Dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của người khác, trải qua vô số hiểm nguy để trở thành những người cứu hộ tinh anh.

Công Tố Tinh Anh (Địch Lệ Nhiệt Ba – Đồng Đại Vỹ)

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm - Ảnh 2
Công Tổ Tinh Anh - Ảnh: Internet

Tạm định lên sóng vào giờ vàng trên CCTV và nền tảng Tencent, Công Tổ Tinh Anh là bộ phim thuộc thể loại chính kịch, công tố tội phạm, huyền nghi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành chỉ đạo sản xuất. Nội dung phim chủ yếu xoanh quanh các vụ án trọng điểm có thật trong đời sống xã hội. Nữ chính An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) là cô gái từng du học, sau khi về nước cô gia nhập và làm việc tại viện kiểm soát Giang Thành.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Thành Nghị, Trương Dư Hi)

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm - Ảnh 3
Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh: Internet

Tạm định tháng 10 lên sóng trên nền tảng Youku, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi có nội dung kể về chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và bác sĩ quốc tế Chu Cựu (Trương Dư Hi). Câu chuyện bắt đầu khi cặp đôi đi vào khu vực kém phát triển để cứu trợ nhân đạo, đồng thời tìm kiếm thảo dược làm thuốc.

Trải qua trùng trùng trắc trở, cả hai cuối cùng đã tìm được loài cây có thể dùng để chế tạo thuốc đặc trị. Tuy nhiên trong qua trình Vân Thâm về nước nghiên cứu chế tạo thuốc, anh phát hiện anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu vì lợi ích kinh tế mà chế tạo cây thuốc kia thành chuỗi mỹ phẩm thảo dược, cũng từ đó mà hai em trở mặt nhau. Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn cho đến hiểu lầm, cả hai cuối cùng vì còn thương nhớ mà về lại bên nhau.

Ai Cũng Biết Em Yêu Anh (Tống Thiến, Hứa Ngụy Châu)

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm - Ảnh 4
Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Ảnh: Internet

Tạm định lên sóng trên Tencent vào ngày 10/10, Ai Cũng Biết Em Yêu Anh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyệt Hạ Tiêu Thanh, là bộ phim ngôn tình hiện đại chứa nhiều chi tiết ngọt ngược đan xen với yếu tố lãng mạn và hiện thực. Nội dung tác phẩm này kể về câu chuyện của ba người bạn thân thời sinh viên là Hà Tiếu Nhiên (Tống Thiến), Tiêu Thượng Ký (Hứa Ngụy Châu) và Trần Phỉ Nhi. Tiểu Nhiên yêu thầm Thượng Ký đã được 8 năm nhưng cô chỉ cất sâu trong lòng, trong khi Thượng Ký cũng không hay biết gì mà một lòng theo đuổi Phỉ Nhi. Dù hết lần này đến lần khác đau lòng khi thấy Phỉ Nhi đối xử tùy ý với chàng trai cô yêu nhưng Tiếu Nhiên vì giữ lại tình bạn đẹp mà vẫn lựa chọn cách im lặng.

Thế nhưng đến hôm trước lễ tốt nghiệp, tình bạn của cả ba người họ đã rạn nứt và cũng từ đó, Hà Tiếu Nhiên quyết định rời khỏi thành phố Thượng Hải xa hoa, chạy trốn đến một thành phố xa xôi và trở thành cô phát thanh viên dẫn chương trình radio đêm khuya. Ba năm sau, cô đã gặp lại Thượng Ký khi anh đến thành phố cô đang sinh sống để làm việc. Lúc này, anh gánh trên mình áp lực to lớn khi phải điều hành một khách sạn 4 sao đang trên bờ vực phá sản. Hai con người tha hương gặp lại nhau nơi đất khách quê người, mặc cho những tổn thương và hiểu lầm vẫn một mực quan tâm bảo vệ đối phương, từ đó viết nên câu chuyện tình đẹp.

Dã Man Sinh Trưởng (Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn)

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm - Ảnh 5
Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Dự kiến lên sóng trên CCTV8, Dã Man Sinh Trưởng có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Phim kể về Hứa Ban Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô.

Có lẽ vì vậy mà Ban Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên. Nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, Ban Hạ cũng hai người bạn bắt đầu kinh doanh thép phế liệu và vận tải, để rồi từ một cô gái phổ thông dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh. Thế nhưng để đạt được điều đó, cô đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp, nào là ngân sách bị thiếu hụt, bị xã hội đen làm nhiễu loạn, bị các cơ quan làm khó dễ.. . Tuy quá trình có vất vả, nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào, Ban Hạ cuối cùng đã gặt hải được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tinh yêu.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba La Vân Hi Ngô Thiến sao hoa ngữ

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