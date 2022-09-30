BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách

Sao quốc tế 30/09/2022 14:02

Sina vừa công bố bảng xếp hạng độ nổi tiếng của mỹ nhân Hoa Ngữ từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, những cái tên xuất hiện trong BXH top 10 sao nữ  có mức độ phổ biến trên Weibo cũng tạo nên không ít tranh cãi từ phía khán giả.

Mới đây, Sina vừa công bố bảng xếp hạng độ nổi tiếng của mỹ nhân Hoa Ngữ từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, những cái tên xuất hiện trong BXH top 10 sao nữ  có mức độ phổ biến trên Weibo cũng tạo nên không ít tranh cãi từ phía khán giả.

Theo đó, dẫn đầu danh sách là Địch Lệ Nhiệt Ba. Mặc dù chưa có bộ phim nào từ đầu năm đến giờ, thế nhưng không thể phủ nhận độ phủ sóng của nàng mỹ nhân Tân Cương là vô cùng lớn. Sở hữu nét đẹp sắc sảo cùng thân hình mảnh mai, mỗi lần mỹ nhân Tân Cương xuất hiện đều khiến dân tình điên đảo với nhiều phong cách đa dạng, từ sanh chảnh cho đến dịu dàng. Địch Lệ Nhiệt cũng thường xuyên xuất hiện trong các livestream quảng bá hay sự kiện lớn của các nhãn hàng có tiếng.

BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Xếp vị trí thứ hai là Dương Mịch, không chỉ nổi tiếng nhờ visual đẳng cấp, đặc biệt là đôi mắt hồ ly sắc sảo cùng đôi chân dài miên man, mỹ nhân còn sở hữu loạt tác phẩm đình đám. Được biết ức hút của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương quả thực đã khiến tên tuổi của Dương Mịch thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của dân tình trong suốt thời gian qua. Điều đó cũng đã mang về cho cô ngôi vị á quân trong BXH này.

BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mặc khác, chốt lại top 3 là Angelababy. Có thể thấy ngoài hai ngôi sao nổi tiếng được kể ở trên, Angelaby cũng là một trong những cái tên leo lên top tìm kiếm của Weibo nhiều nhất từ đầu năm cho đến giờ. "Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh" thường xuyên khiến netizen phải xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy của cô dù đã ở độ tuổi 33.

BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách - Ảnh 3
Angelababy - Ảnh: Internet

Vị trí gây nên nhiều bất ngờ cũng như tranh cãi nhất chính là của sao nữ Hoa Thiên Cốt - Triệu Lệ Dĩnh.

BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Khán giả đã tỏ ra rất bất ngờ khi nữ diễn viên tài năng lại chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trong BXH này, bởi từ đầu năm cho đến nay, độ phủ sóng của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không hề thua kém Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nhưng, người đẹp thậm chí còn bị Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi vượt mặt trong danh sách được nêu trên.

Danh sách top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng Weibo từ đầu năm đến hiện tại:

1.Địch Lệ Nhiệt Ba

2.Dương Mịch

3.Angelababy

4.Lưu Diệc Phi

5.Cúc Tịnh Y

6.Triệu Lệ Dĩnh

7.Ninh Tịnh

8.Dương Tử

9.Triệu Lộ Tư

10.Bạch Lộc

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Dương Tử sao hoa ngữ

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