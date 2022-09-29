Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê?

Sao quốc tế 29/09/2022 19:18

Cư dân mạng vừa chuyền tay nhau khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo cùng để tóc xù mì.

Triệu Lệ DĩnhSong Hye Kyo là hai mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu của làng phim ảnh Châu Á. Song Hye Kyo là gương mặt ăn khách của giải trí ‘xứ kim chi’ Hàn Quốc, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng là một trong những lưu lượng sở hữu gia tài phim khủng của phim ảnh xứ Trung.

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo là hai mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu của làng phim ảnh Châu Á - Ảnh: Internet

Đến từ hai đất nước khác, tuy nhiên, hai mỹ nhân này lại khiến khán giả một phen ‘đứng ngồi không yên’ khi có bài viết chia sẻ về khoảnh khắc giống nhau. Cụ thể, cư dân mạng vừa chuyền tay nhau khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo cùng để tóc xù mì. Đây là hình tượng mà hai mỹ nhân chưa từng thử qua trong quá khứ và được xem như màn "lột xác" của họ.

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo cùng để tóc xù mì - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bộ ảnh tạp chí mới, Triệu lệ Dĩnh xuất hiện với một tạo hình tóc xoăn “xù mì” đầy mới lạ. Nàng tiểu hoa khiến dân tình đứng ngồi không yên vì những khoảnh khắc khoe góc nghiêng cực phẩm và vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 34. Có thể nói, đây là một trong những bộ ảnh tạp chí đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay. Việc lựa chọn kiểu trang điểm đậm với màu son đỏ càng làm tôn lên làn da trắng sứ của mỹ nhân. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia chụp ảnh họa báo cho một nhãn hàng mà mình đang đại diện.

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 3
Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 4 
Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 5

 Triệu lệ Dĩnh xuất hiện với một tạo hình tóc xoăn “xù mì” đầy mới lạ trên tạp chí - Ảnh: Internet

Cũng là tóc xù mi nhưng khác với Triệu Lệ Dĩnh, Song Hye Kyo chọn kiểu trang điểm tự nhiên, có nhấn nhá một số phụ kiện để giúp tổng thể trông hài hòa hơn.

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 6
Song Hye Kyo trang điểm tự nhiên, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ sắc xảo hơn - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc hai mỹ nhân hàng đầu Kbiz và Cbiz đụng tạo hình khiến khán giả vô cùng thích thú và bắt đầu thảo luận. Đa phần công chúng cho rằng mỗi diễn viên đều có nét đẹp riêng nên rất khó để so sánh. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh trông cá tính không khác gì "soái tỷ" thì Song Hye Kyo lại gây cảm giác vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa trong trẻo tựa nàng thơ trong tạo hình này.

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê? - Ảnh 7
Triệu Lệ trên hậu trường phim Dữ Phượng Hành, Song Hye Kyo trong phim The Glory - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia ghi hình cho phim Dữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân và lần đầu đảm nhiệm vai trò giám chế. Đồng thời người đẹp họ Triệu cũng có bộ phim sắp lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng. Trong khi đó, Song Hye Kyo sắp ra mắt phim The Glory với Lee do Hyun và đọc thêm kịch bản mới.

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